Burkina Faso: Message de campagne du MRP

document

Pour une relève vraie

Le MRP est un parti qui est né en janvier 2019. Il est né de la volonté des fils du pays, qui comme tous, constatent avec amertume la déliquescence des valeurs d'intégrité, de travail, de solidarité dans notre pays ; valeurs chères à nos ancêtres et aux maçons de notre indépendance. Les fondateurs de notre parti ont aussi vu la persistance de l'incivisme dans notre pays et la nécessité de restaurer l'autorité de l'État.

"On ne fait bien que ce qu'on fait soi-même » dixit Napoléon Bonaparte

Jeunes et vieux des 4 coins du pays se sont donc retrouvés et ont constitué le Mouvement pour le Rassemblement Patriotique (MRP), convenant avec cette citation célèbre.

Le MRP n'est pas seulement un parti politique ; il est aussi un mouvement volontaire, agissant et pour une conscience patriotique nouvelle ; pour une implication sincère de tous nos concitoyens à la protection et à la construction de notre Patrie.

Il est un truisme que d'affirmer que notre pays souffre d'insécurité et que les décennies qui ont précédé le mandat du Président Kaboré ont été calamiteuses en termes de construction de la démocratie et de bonne gouvernance.

Notre parti se veut un parti d'éveil de consciences ; un parti qui bataille pour une transition générationnelle véritable.

Avenir

Après avoir provoqué et assumé une insurrection singulière en Afrique et dans le monde, les Burkinabè ont fait force de dire haut et fort que "plus rien ne sera comme avant ». Et fort heureusement, nous avons pu élire démocratiquement un chef de l'Etat et implanté des institutions fortes que d'aucuns tentent de déstabiliser depuis janvier 2015. Mais nous ne sommes pas dupes et restons imperturbables face aux interférences machiavéliques de forces obscures, déterminées à tuer notre nouvel élan patriotique.

Le MRP et les élections couplées

Pour ces premières élections législatives auxquelles nous sommes candidats, nous avons planté nos pénates au Bulkiemdé et dans le Houet. Si les Burkinabè nous font confiance au soir du 22 novembre, nous jouerons les cartes de la sagesse et de la fidélité avec nos compatriotes. Notre crédo : "avancer avec les citoyens ; dénoncer les injustices ; auréoler les initiatives de progrès. ».

Pour l'élection présidentielle, nous avons choisi de soutenir le Président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, pour son chartisme, son sens de la vérité et de la fidélité ainsi que la résistance dont il fait preuve face aux oppressions multiples contre sa personne et le pays dans son entièreté.

Burkinabè, votez MRP ! Votez ROCH !

Vive le Burkina Faso !

Que Dieu BENISSE LE Burkina Faso !

Amen !