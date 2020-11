Maroc: La Mauritanie à l'honneur au Festival du théâtre hassani à Laâyoune

La Mauritanie sera l'invitée d'honneur de la deuxième édition du Festival Laâyoune de théâtre hassani, qui se tiendra du 5 au 7 novembre à l'initiative de l'Association Madiss pour la culture et les arts dramatiques, en partenariat avec la direction régionale de la Culture et la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Cette manifestation culturelle sera organisée dans le sillage des évènements marquant la célébration du 45ème anniversaire de la Marche verte, tout en veillant au respect strict des mesures de précaution sanitaires visant à limiter la propagation du coronavirus, indique un communiqué des organisateurs. La tenue de ce festival entre dans le cadre de la mise en œuvre du volet culturel au titre du contrat-programme relatif au financement et à la réalisation des projets de développement intégrés de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Un hommage sera rendu à un certain nombre d'artistes et de créateurs dans le domaine du théâtre, en plus de la présentation de plusieurs pièces de théâtre hassanies.

Faisant partie du dynamisme culturel et artistique que connaît actuellement la région, le Festival ambitionne de devenir un rendez-vous annuel pour la communication et les échanges entre les différents acteurs du domaine. Il vise aussi à renforcer les capacités et les connaissances des professionnels grâce à des formations encadrées par des experts et des professeurs de diverses disciplines du théâtre.