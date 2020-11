Congo-Kinshasa: Spoliation du patrimoine de la Fikin - Maître Lambert Kasula s'en prend aux Sénateurs mal intentionnés

L'activité foraine et des expositions se développe à travers le monde et rapproche les économies du monde aux travers des expositions diverses sur le plan national comme en international.

Grace à elle, les peuples se rapprochent et les économies du monde se développent au point qu'il est impensable qu'un pays prétende développer son économie, son tourisme et assurer de manière efficiente la promotion de son économie, de ses richesses et de ses potentialités sans développer son secteur forain et des exportations.

Chaque pays du monde a son industrie foraine et une législative attractive au secteur forain et des expositions. Dans plusieurs pays, ce secteur fonde l'attractivité de leur secteur touristique par les opportunités qu'il offre.

Dans ce cadre, des investissements importants ont été consacrés au secteur forain et des expositions, de manière à améliorer le cadre promotionnel national. C'est la raison pour laquelle une organisation internationale appelée Union des Foires internationales (UFI), a vu le jour avec des règles de réciprocité bénéfiques pour les Etats du monde, surtout que ce secteur contribue incontestablement au développement du commerce mondial.

La République Démocratique du Congo ne saurait se placer en dehors des enjeux internationaux du commerce, particulièrement dans son volet de levier forain et des expositions. Chaque pays du monde a donc son cadre forain et des expositions qui est de plus en plus modernisé à ce jour.

C'est ainsi que lors de ces différents conseils des ministres, la République Démocratique du Congo a décidé de moderniser les infrastructures de son cadre forain et d'expositions qu'est la Foire Internationale de Kinshasa (FIKIN), dont les installations ont été détruites par les pillages de triste mémoire de 1991 et 1993.

Les efforts entrepris par le Président Laurent- Désiré Kabila en 1998 par la construction de quelques pavillons avec l'appui du FPI (Fonds de promotion de l'industrie), n'ont pas été suffisants pour refaire cette vitrine économique du pays. Bien qu'ayant permis l'organisation de la 1ère Foire de libération, ces efforts ont été interrompus avec la reprise de la 2ème guerre de libération de la même année.

Et pendant les 18 ans passés, rien n'a été fait pour aider cette institution publique de l'Etat à se relancer. Bien au contraire, on a assisté à des initiatives de sa destruction.

En effet, alors qu'on sait que la population et le monde économique restent très attachés à cet outil de promotion. On assiste par contre aujourd'hui à des initiatives inconscientes et incompréhensibles de certains Sénateurs mal intentionnés, pour spolier davantage le patrimoine de la Fikin, pourtant règlementé par la loi n° 08/0090 du 07 juillet 2008, portant dispositions générales applicables aux établissements publics et décret n°09/49 du 03 décembre 2009, pourtant statuts d'un établissement public dénommé « la Foire internationale de Kinshasa ».

Cette démarche des Sénateurs est non seulement inadaptée et illégale, mais aussi contre les intérêts de la population. Il est important de comprendre l'ampleur du secteur, d'en mesurer les jeux pour mieux comprendre l'impertinence de la position présentée par l'équipe de l'honorable Mumengi et consorts.

La perspective en cours est plutôt celle de l'étude sur financement de l'Etat au niveau du Ministre du plan, pour un projet de modernisation des infrastructures de la Fikin et son expansion sur l'ensemble des 26 provinces de la République.

