Congo-Kinshasa: Cour Constitutionnelle - Le Prof. Willy Makiashi constate l'illégitimité !

Il a décidé hier, dans la soirée, au Salon Lubumbashi du Pullman Hôtel, à la Gombe, de briser l'omerta. Professeur de Droit à l'Université de Kinshasa, Avocat et Ancien Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Willy Makiashi est revenu sur les Ordonnances portant nomination de trois juges constitutionnels qui, d'ailleurs, ont prêté serment récemment au Palais du Peuple devant le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi.

"Au regard des dispositions pertinentes de l'article 158 de la Constitution et des articles 2 et 28 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, qui ont été toutes littéralement violées par le Président de la République, dans son Ordonnance n°20/116 du 17 juillet 2020, portant nomination des trois (3) nouveaux Membres de la Cour Constitutionnelle, cette nomination tombe sous le coup de l'article 4 de la même Loi organique, qui dispose impérativement et expressément qu'est nulle de plein droit, toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de cette Loi organique.

Dès lors, le rejet de ces Ordonnances par les autres Institutions de la République, les observations critiques émanant de toutes les couches sociales et de tous les coins de la République, et finalement la CLAMEUR PUBLIQUE qui ne cesse de s'amplifier autour de ces violations constitutionnelles par les Ordonnances présidentielles du 17 juillet 2020, concourent et convergent, tous, gravement vers l'affirmation sans équivoque de l'illégitimité manifeste de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où, notamment sa composition est inconstitutionnelle en violation de l'article 158 de la Constitution et où certains de ses Membres ont été nommés en violation des articles 2 et 28 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, sans perdre de vue l'imbroglio et le chaos qui ont caractérisé la sombre et pénible organisation de la prestation de Serment, le mercredi 21 octobre 2020, des trois (3) nouveaux Membres de la Cour Constitutionnelle.

C'est suite à cette CLAMEUR PUBLIQUE grave et persistante que la presse locale s'en est faite l'écho pour réclamer, d'une part, l'implication des Structures internes telles que la MONUSCO, les confessions religieuses, ... et d'autre part, l'implication de l'Union africaine (UA)et des Organisations sous régionales telles que la SADC,... afin de ramener à la raison les violateurs bien identifiés de la Constitution et de prévenir ainsi des crises et des conflits aux conséquences imprévisibles, incalculables et, en tout état de cause, gravement préjudiciables au développement et à la paix en RDC", explique-t-il.

Rien n'est encore perdu...

"Cependant, avant d'en arriver-là, rien n'est encore perdu, et la première Institution, à savoir le Président de la République, peut mettre fin à cette illégitimité de la Cour, qu'il a délibérément créée.

Pour conduire à nouveau la Cour Constitutionnelle sur la voie de la légitimité, mettre fin à sa paralysie et ramener l'équilibre et l'harmonie dans le fonctionnement des Institutions, il est encore temps, pour le Président de la République, de rapporter ses Ordonnances, particulièrement celles n°20/108 et 20/116, du 17 juillet 2020, portant respectivement remplacement illégal des deux (2) Juges constitutionnels virés arbitrairement à la Cour de Cassation, et nomination anticonstitutionnelle des trois (3) nouveaux Membres à la Cour Constitutionnelle", soutient-il.

"A défaut, pour le Président de la République, et dans un esprit d'apaisement, de RAPPORTER ses Ordonnances, il ne serait pas trop d'attendre des 3 nouveaux Membres de la Cour Constitutionnelle qui, à leur niveau, ne manquent ni le sens de l'intérêt de l'Etat, ni la conscience de leurs responsabilités, de démissionner volontairement de leurs fonctions illégalement attribuées, compte tenu de la tempête et de la CLAMEUR PUBLIQUE qui n'ont cessé d'accompagner leur nomination.

Malheureusement et pour le moment, ayant placé délibérément la Nation devant une telle impasse, le Président de la République est poursuivable pour tentative de renversement du régime constitutionnel, qualifiée de crime imprescriptible contre l'Etat et la Nation par l'Article 64, et d'exercice du pouvoir par les violations intentionnelles multiples et répétées de la Constitution, qualifiées de HAUTE TRAHISON par l'Article 165 de la même Constitution", conclut-il, dans son analyse.