Congo-Kinshasa: TRANSCO - Le premier lot de 144 bus est déjà à Kinshasa

La société de Transport en commun Transco réécrit la nouvelle page glorieuse de son histoire, après plusieurs temps de turbulence. C'est ce jeudi 5 novembre que le premier lot de bus de la marque Volvo commandé par la société Transco est arrivé à Kinshasa, parcourant les grandes artères de la ville en caravane. Il y en a 144 bus au total.

L'arrivée de ce premier lot de bus Transco a été saluée par la population Kinoise, qui entend voir la réduction, sinon la fin des difficultés de transports en commun du secteur privé.

«C'est une bonne chose que cette société se soit procurée de nouveaux véhicules. Nous espérons que cela diminuera la hausse de prix de certaines courses que font des chauffeurs de manière excessive et nous épargnera du demi-terrain que certains conducteurs nous imposent souvent», a déclaré une habitante de la commune de Ngaliema.

Tandis que Madeleine, habitante de la commune de Masina, invite les responsables de la société Transco ainsi que les conducteurs à une bonne gérance.

«Il est vrai que depuis la diminution de certains de ces véhicules en circulation, nous souffrons. Et à Kinshasa précisément, le transport est trop difficile et cela est dû au manque de bonne volonté de certains conducteurs des véhicules et de la non- organisation de ce secteur. Le prix du transport varie selon les heures et cela se décide chez les chauffeurs. Mais, avec TRANSCO avec un 500 FC, je peux quitter de Kingasani jusqu'au grand marché. C'est une bonne chose de le revoir en abondance aujourd'hui et nous espérons que ces bus seront bien gérés par les autorités », a-t-elle exhorté.

Il sied de signaler qu'il s'agit d'au total 144 bus sur les 440 commandés au Brésil par le Ministre des Transports et Voies de Communication. Les 330 bus restant de marque Mercedes arriveront progressivement. Ces bus pourront desservir non seulement la capitale de la République Démocratique du Congo, mais aussi d'autres provinces du pays.