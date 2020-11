Congo-Brazzaville: « Mabele Eleki Lola » - Freddy Tsimba expose en Belgique

Vingt-deux œuvres d'art de l'artiste peintre congolais Freddy Tsimba sont exposées au musée Africa museum en Belgique.

Connu pour ses sculptures monumentales, Freddy Tsimba est un artiste engagé, dont la richesse de ses créations artistiques séduit de plus en plus les collectionneurs d'œuvres d'art, les musées et les galeries à travers le monde. Durant quatre mois, les vingt-deux œuvres d'art de l'artiste peintre congolais rendront hommage au travail des forgerons et sculpteurs.

A travers sa peinture, Freedy Tsimba explore le monde entier. Il a révolutionné le langage et les pratiques des arts visuels et croise les frontières des arts visuels, peint l'humanité avec les couleurs qui sont propres, s'oppose à la désolation qu'entraîne la guerre au Congo en particulier et en Afrique en général.

Ce plasticien congolais, sorti de l'Académie des beaux-arts de Kinshasa en 1992, s'est notamment fait démarquer en 2002, lors de la 7e édition de la biennale de Dakar. En tant qu'artiste engagé. Il dénonce à travers ces sculptures expressionnistes et provocatrices les tragédies engendrées par les guerres. Il est également le fil conducteur du documentaire "Système K" réalisé par Renaud Barret, en salles en France et Belgique en janvier 2020 et sur les scènes artistiques bouillantes de Kinshasa.

Organisée par l'écrivain congolais In Koli Jean Boniface avec la contribution d'Henry bundjoko, directeur du musée national de la RD Congo, cette exposition s'étendra jusqu'au 21 février 2021.