Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Francis Ata fait acte de candidature à la présidence de la fédération de judo

Accompagné de quelques doyens, Francis Ata a procédé le 5 novembre à Brazzaville au dépôt de sa candidature à la présidence de la fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fecojuda).

« Si aujourd'hui le judo est pratiqué au Congo, c'est parce que nous avons travaillé durement et dans l'unité. Nous faisons partie des premiers Diables rouges et aujourd'hui, nous sommes venus accompagner notre fils. Nous avons été délégués par le grand Me Makaya qui est en harmonie avec le projet de Me Francis Ata », a expliqué le grand Me Ngoma Moukoko.

Pour lui, Francis Ata est le candidat de l'unité, de la cohésion et du dynamisme au niveau de tous les judokas du Congo. Me Ngoma Moukoko a ainsi profité de l'occasion pour demander aux pratiquants de cet art martial de respecter les règles de leur discipline, les textes et décisions des institutions nationales.

Pour sa part, Me Mabiala, qui a fait le déplacement de Dolisie, s'est dit ému de voir les anciens judokas s'unir avec la génération actuelle afin de donner un nouveau souffle à ce sport qui peine à se développer à cause de la crise qui mine la Fecojuda depuis plusieurs années.

Notons que Francis Ata est un pratiquant et dirigeant de judo. Il est le président de l'association sportive Tosa Obika.