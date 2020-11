Congo-Kinshasa: Zone économique spéciale pilote de Maluku - Les trois objectifs-clés de l'aménageur Strategos Group

Il y a la mise en place des infrastructures, la fourniture des équipements ainsi que l'exploitation et la gestion avec une note de promotion de la zone et la commercialisation de droit d'occupation des différents terrains aménagés auprès des opérateurs économiques. Le coût de la mise en œuvre du contrat est de cent vingt-six millions de dollars américains.

L'érection de la Zone pilote de Maluku est l'un des grands défis du gouvernement pour relancer l'industrialisation et renouer avec la croissance économique. Après le recrutement de l'aménageur, en l'occurrence la firme Strategos, le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, a participé le 4 novembre à la cérémonie du ministère de l'Industrie marquant le démarrage de la phase opérationnelle du projet. Née du décret 12/021 du 16 juillet 2012, la Zone économique spéciale (ZES) de Maluku est un projet pilote qui s'étend sur une superficie de 244 hectares situés en plein cœur de la zone industrielle de Kinshasa. A titre informatif, cette zone industrielle couvre 885 hectares et plusieurs provinces voisines de Kinshasa, en l'occurrence le Maindombe, le Kwilu, le Kwango et le Kongo central.

Le choix de la ZES de Maluku n'est pas le fruit du hasard car la zone se trouve d'abord à proximité de la capitale RD-congolaise, un marché de plus de 12 millions d'habitants. En outre, il y a aussi les bonnes connexions de transport nationales et internationales, sans oublier la proximité du fleuve Congo qui rend possible l'évacuation de grands tonnages. Les études de faisabilité disponibles ont avancé un coût estimatif de 170 millions de dollars américains (Source Anapi). Dans la zone pilote, il est question de développer quelques filières industrielles, dont l'agro-industrie, les matériaux de construction, les emballages et la transformation métallurgique. Les autorités RD-congolaises se disent ainsi prêtes à transformer localement les produits appelés à être labellisés avant toute exportation. Grâce à ce projet, il serait possible de créer plus de 3500 emplois.

Le 4 novembre, le projet pilote de Maluku est entré enfin dans sa phase active avec l'entrée en jeu d'un aménageur à l'issue d'un processus compétitif. Strategos, c'est de lui qu'il s'agit, devient officiellement le partenaire privé du gouvernement. Par ses activités, la firme devra attirer des investisseurs privés sur la ZES, aménager les infrastructures physiques et fournir les services mutualisables dans un espace foncier sécurisé de 211 hectares. Cet espace bénéficie déjà d'un cadre légal attractif et des procédures administratives simplifiées.

En cette journée du mercredi, le Premier ministre et d'autres officiels, dont les membres du gouvernement national et les députés nationaux, ont effectué une descente à Maluku pour participer à la cérémonie assez faste de remise du contrat d'aménagement et du PV de remise officielle au représentant de la firme Strategos. Dans ce contrat, l'on découvre par exemple que l'aménageur sélectionné devra disposer de 126 millions de dollars américains dont 25 millions représentant l'apport de la RDC pour faire le travail attendu de lui. Après des années de préparation, le pays est entré dans la phase opérationnelle du programme de création des ZES. Quelques mois auparavant, il y avait eu la signature du décret accordant les avantages fiscaux et parafiscaux aux occupants de cette ZES.