Congo-Kinshasa: Livre - Bienvenue Mongo publie « Les foudres du destin ou la morsure de l'amitié »

« Le corbeau, c'est tout l'opposé de la colombe qui, elle, symbolise ce qu'il y a de plus noble, c'est-à-dire les vertus que sont la pureté, la paix, l'amour, la sincérité, l'hospitalité, la bienveillance, la conciliation. Mais si certaines femmes sont d'abordables et précieuses colombes, d'autres ne sont, en fait, que de cruels et pitoyables corbeaux », Bienvenue Gertrude Hobain Mongo pose le décor et embarque le lectorat dans l'abime secret d'une mariée intrépide, dont le personnage biblique favori est Judas Iscariote.

Nous avons tous été blessés par quelqu'un que nous considérions comme un ami ou confident. Quand cela se produit, comme ce fut le cas de mama Kulutu, Okapi, Karibu, Cardoso Mvouama ou le Duc de Savoie, personnages du livre, l'espérance d'une honnête amitié et d'un amour sincère s'évaporent. Puis la notion de l'arnaque sentimentale s'imbibe dans la mémoire. L'amour fait place à la haine et l'amitié disparaît à l'arrière-plan comme si elle n'avait jamais existé.

Dans l'univers d'Epéna, personnage principale de l'ouvrage, la morsure de la trahison s'enfonce profondément. Cette jeune femme au zénith de sa gloire et au plus haut d'un envol social bâti sur fond de traitrise, d'infidélité et d'escroquerie sentimentale, est une fervente pratiquante de l'adage : « La fin justifie les moyens ». Elle séduit, elle détourne, et trahit à cœur joie.

Comme la morsure d'un serpent, les actes d'Epéna ont laissé des traces. Sa tante maternelle en passant par sa marraine et son meilleure amie, personne n'est épargné des frasques de la séduisante jeune femme.

Mais lorsque le noir Karma de l'amour s'est pointé, la vie d'Epéna s'est heurtée brutalement à un évènement inattendu qui l'entraîne inexorablement dans l'abime du déclin.

Paru aux éditions Alliance Koongo Collection romantique (AK) à Kinshasa en RD Congo, l'ouvrage de 118 pages dépeint le comportement de ces femmes qui, pour réussir, compriment gaiment leur conscience face aux principes d'honnêteté, de fidélité et de respect qui réagit les relations humaines.