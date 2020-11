Congo-Brazzaville: Covid-19 - Des produits congolais mis en vente

Plusieurs inventeurs, innovateurs et spécialistes en plantes médicinales présentent du 5 au 6 novembre à Brazzaville, les produits de leurs recherches à l'occasion des journées d'exposition vente des produits innovants congolais de lutte contre la Covid-19.

« Nous sommes des spécialistes en plantes médicinales qui faisons le nécessaire d'extraire les principes actifs des plantes pour en constituer des remèdes afin de soigner des personnes qui souffrent de plusieurs maux. Aujourd'hui, nous sommes à la foire de l'innovation. Nous avons mis en place plusieurs remèdes qui guérissent la Covid-19 parmi lesquels le C-Covid-19. KO qui signifie, Congo-Covid-19 qui guérit la pandémie en deux jours », a déclaré Emmena Koumou, un des spécialistes des plantes médicinales.

Organisée avec le concours du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), dans le pari de la recherche et de l'innovation en mobilisant ses ressources, l'exposition se veut être une réponse à la riposte contre la pandémie.

« La direction générale de l'innovation technologique, les inventeurs, les innovateurs et les spécialistes de la médecine traditionnelle se sont engagés aux côtés du gouvernement de la République du Congo pour amplifier et implémenter les mesures barrières contre cette pandémie. Je les exhorte à mettre l'accent sur le développement afin de favoriser l'innovation technologique », a déclaré pour sa part le directeur général de l'innovation technologique, Aimé Bertrand Mabika, avant de souligner que ces journées serviront aussi d'espace d'échanges pour promouvoir le savoir local.

Ouvrant ces journées d'exposition vente des produits innovants congolais de lutte contre la Covid-19, le directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Jean Claude Boukounou, a, de son côté, souligné qu'après le salon de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle tenu récemment à Brazzaville, on peut noter que le Congo compte des innovateurs qui ne restent pas moins mobilisés et le génie congolais est en train de sortir de son hibernation.

« Il n'est plus à démontrer que le pays regorge des personnes créatives et pleines d'inventivité. L'organisation de ces journées issues de l'inventivité congolaise constitue un signal fort pour magnifier la recherche et l'innovation technologique », a-t-il conclu.