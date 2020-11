Congo-Kinshasa: Palu - Dorothée Gizenga bat le rappel des troupes pour une table ronde

La fille du Patriarche Gizenga Fundji et haut cadre de cette formation politique conseille à toutes les parties en conflit de s'asseoir autour d'une table pour l'intérêt de ce parti, en vue de préparer l'organisation du congrès qui va assurer l'avenir dudit parti politique.

Dans un appel urbi et orbi lancé, le 5 novembre, à Kinshasa devant les cadres et la base du Parti lumumbiste unifié (Palu) réunis à l'occasion d'une émission télévisée dont l'invitée a été la fille du patriarche Gizenga et cadre de cette formation politique, Dorothée Gizenga, cette dernière a appelé à une table ronde, en vue de baliser la voie pour l'avenir du Palu. Elle s'est inscrite en faux contre les deux congrès parallèles que veulent organiser les deux franges qui tendent à se former au sein du ce parti politique sexagénaire.

Dorothée Gizenga appelle toutes les parties en conflit à se réunir autour d'une table en vue de trouver un consensus pour l'organisation d'un congrès unique qui va mettre les bases de la continuité de cette formation politique. « Les deux congrès doivent être annulés et nous allons nous asseoir autour d'une table pour nous mettre d'accord et préparer un congrès unique », a-t-elle conseillé.

La table ronde, seule alternative pour assurer la continuité

Dorothée Gizenga regrette que le bureau politique actuel tienne le Palu, tous ses cadres et tous ses militants « en otage ». Elle en appelle à la démission de tous les membres de cet organe du parti, tout en conseillant cette table ronde pour régler les différends entre les parties en conflit. « Je vous recommande, aux noms du Patriarche Gizenga et des pères fondateurs de notre cher parti, de vous ressaisir et de vous joindre à la table ronde », a-t-elle conseillé.

Toutefois, Dorothée Gizenga a, d'emblée, indiqué que les deux congrès prévus pour le 11 et le 30 novembre sont illégaux, illégitimes et contraires aux textes qui régissent le Palu. A l'en croire, aller à l'une de ces deux assises serait trahir le Palu, son leader Antoine Gizenga Fundji et les pères fondateurs de cette formation politique. « N'allez pas à ces congrès. Celui qui ira à ces congrès serait en train de trahir le Palu. Et le bureau politique est là pour servir le parti et non les intérêts particuliers et égoïstes de ses membres », a-t-elle fait savoir aux cadres et autres militants de cette formation politique.

Un effort collectif pour redynamiser le parti

Dorothée Gizenga, qui reconnaît qu'il n'est pas facile de recoller les morceaux, profite de cette occasion pour retracer son parcours en tant que fille du Patriarche Antoine Gizenga Fundji, cadre du Palu et une Congolaise qui a porté haut l'étendard du pays à travers le monde. Indiquant qu'elle est née et a grandi dans les idéaux du Palu, Dorothée Gizenga note qu'elle est suffisamment outillée et garnie pour ne pas se décourager sous les tirs croisés venant de ses détracteurs, qui pensent qu'elle veut utiliser son affiliation au patriarche pour s'accaparer le parti. « J'ai été nommée coordonnatrice du comité d'organisation du congrès parce que j'ai été cadre de ce parti dans lequel j'ai été admise depuis 1980. Je suis une femme intelligente. J'ai grandi dans les convictions du parti. Je n'irai nulle part. Je reste ici, quelles que soient les calomnies. J'ai la poigne et la force », a-t-elle fait savoir. Mais Dorothée Gizenga appelle à une remise en cause générale en vue d'assurer l'avenir du Palu. « Tout ce qui vous divise doit être remis en cause pour aller au congrès unique. Même moi-même, mettez-moi en cause », a-t-elle conseillé.

Le Palu va faire son chemin

Pour Dorothée Gizenga, bien qu'il soit difficile de recoller les morceaux, le Palu ne va jamais connaître le sort qu'ont connu d'autres formations politiques congolaises. Elle regrette qu'alors que certains cadres du parti, dont elle-même, s'efforcent à redynamiser cette formation politique, que le Palu subisse des sabotages. Mais, pour cette fille du patriarche Gizenga, le Palu ne va jamais subir le sort qu'ont connu d'autres partis.

Dorothée Gizenga croit, en effet, dur comme fer que le Palu ne va jamais disparaître avec la mort de son secrétaire général, son feu père, le patriarche Gizenga, et de celui qui avait assumé son intérim, avant l'organisation du congrès attendu pour assurer sa succession, feu son frère Luigi Gizenga. « Il ne faut pas qu'ils pensent que le Palu va suivre le même processus que d'autres partis politiques. Le moment est fort. Ne lâchez pas. Ne vous découragez pas. Aux jeunes, nous demandons de nous accompagner alors qu'aux doyens, je sollicite la sagesse afin de continuer sur le bon chemin », a-t-elle lancé aux cadres et militants de cette formation politique qui croient en elle.

Retraçant toutes les péripéties initiées par les uns et les autres pour le remplacement du feu le patriarche Gizenga, à la tête du Palu, après la mort de Luigi Gizenga, qui assuré l'intérim du secrétaire général, Dorothée Gizenga persiste et signe que seul le congrès peut doter le parti d'un autre secrétaire général, en remplacement du patriarche décédé. Mais, pour elle, ces assises doivent être uniques et consensuelles.