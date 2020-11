Congo-Kinshasa: Distinction - Prisca Dedelle Massossa va recevoir le trophée "Mwasi ya talo" à Kinshasa

Chaque année, l'agence SD Magistral à travers son trophée panafricain « Mwasi ya talo », femme de valeur en français, met à l'honneur des femmes qui se font remarquer par leurs actes de bienfaisance. Pour sa deuxième édition, l'organisation va remettre le 12 décembre le trophée a Prisca Dedelle Massossa, une jeune femme congolaise résidant à Pointe-Noire, au cours d'une soirée de gala en RDC.

Jeune femme aux idées rénovatrices, Prisca Dedelle Massossa a créé en 2017 son association Femme de valeur de Pointe-Noire pour venir en aide aux personnes démunies de troisième âge et aux orphelins. Avec son concept « Un enfant, un sourire », elle apporte un appui éducatif aux enfants et adolescents qui rencontrent des problèmes d'apprentissage dans leur école ou qui n'ont pas accès à l'éducation.

Dans le but de réduire le nombre d'adolescents qui abandonnent ou ne fréquentent pas l'école, Prisca Dedelle Massossa, à travers son association, fournit chaque année en période de rentrée scolaire des kits scolaires aux enfants qui proviennent des familles démunies. Cette année, elle a assisté les femmes hospitalisées dans les différents hôpitaux de la place. Aussi, pendant la période de confinement marquée par la covid-19, a-t-elle distribué des vivres à la population dans les différents quartiers de Pointe-Noire.

Pour les organisateurs de « Mwasi ya talo », Prisca Dedelle Massossa contribue au développement de son pays dans le domaine non seulement éducatif mais également social, culturel et économique. Ce trophée va honorer son courage, son action et son engagement.

En effet, le trophée panafricain "Mwasi ya talo" est destiné exclusivement aux femmes qui se démarquent dans leurs domaines de prédilection, notamment la politique, la presse, la médecine, l'entrepreneuriat, la musique, le sport et autres. Il a pour objectif de motiver la femme africaine à prendre conscience de son apport combien important dans la société et stimuler enfin son esprit d'émulation. Décerné par l'agence SD Magistral, ce trophée incarne l'esprit de l'Afrique par la célébration, la reconnaissance du patriotisme, de la tolérance, de la fraternité et de l'authenticité. Notons qu'aujourd'hui l'agence SD Magistral est fière d'avoir rendu hommage à plusieurs femmes qui contribuent à la construction d'une nouvelle Afrique plus unie et plus forte.