Congo-Brazzaville: Paix - Des jeunes leaders sensibilisés aux valeurs républicaines

Un atelier de recyclage des membres des réseaux des jeunes leaders des valeurs républicaines et de paix s'est tenu du 4 au 5 novembre à Brazzaville. Il a regroupé au total quarante jeunes animateurs désignés par des associations.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « renforcement de la consolidation de la paix à travers le relèvement socioéconomique, le dialogue et l'éducation des jeunes dans les communautés touchées par le conflit dans la région du Pool et ses environs », le PNUD a mis en place, en partenariat avec le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants, un programme de sensibilisation des populations du Pool en général et celles des districts de Goma Tsé-Tsé, Ignié, Louingui et Mindouli en particulier.

Quarante jeunes animateurs seront déployés dans quatre districts ciblés du département du Pool afin de mener des campagnes de sensibilisation dans l'objectif de soutenir et promouvoir le dialogue intra-communautaire afin de renforcer les valeurs de citoyenneté et de paix au sein des communautés qu'ils approcheront.

L'objectif de cet atelier est de valoriser les jeunes leaders affiliés à des organisations non gouvernementales (ONG) dans le cadre de la promotion des valeurs républicaines. Il s'agira de renforcer les capacités des jeunes dans les thèmes suivants : "prise de parole en public", "valeurs républicaines de citoyenneté et de cohésion nationale", "engagement communautaire", "interculturalité, communication pour le changement de comportement et le genre".

Ce projet, soutenu par le gouvernement japonais à travers son budget supplémentaire de 2019 à hauteur de 545 454 USD (environ 304 715 239,50 FCFA), s'articule autour de deux axes, a expliqué Joseph Ikoubou, chef de la section gouvernance au PNUD. Il s'agit de l'amélioration des moyens de subsistance des communautés grâce à des actions de redressement, y compris des activités à forte intensité de main-d'œuvre et à rendement rapide pour les femmes et les jeunes à risque ; la consolidation de la cohésion sociale par la promotion du dialogue intracommunautaire pour le renforcement de la coexistence pacifique des communautés.

Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du deuxième axe et vise à consolider les acquis du projet de « prévention de la jeunesse contre la radicalisation en République du Congo par le biais de mesures socioéconomiques et activités pour une contribution positive au développement du pays et à la consolidation de la démocratie » exécuté entre 2016 et 2017.

Dans son allocution d'ouverture de l'atelier, le directeur de cabinet du haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Albert Samba, a indiqué que le but de la rencontre était de « contribuer à la mise à niveau des jeunes leaders affiliés aux ONG dans le cadre de la promotion des valeurs républicaines ».

« Les acquis du présent atelier vous permettront de contribuer fidèlement et au quotidien à la consolidation de la paix retrouvée dans le département du Pool... », a-t-il ajouté.