Congo-Kinshasa: Kinshasa - Olpa soulagé après la libération de deux journalistes

L'organisation note qu'interpeller les journalistes pour des faits pour lesquels Ordynholas Mobala et Roublin Bamba avaient été retenus risquerait de porter un coup fatal à l'ambitieux projet du chef de l'Etat de faire de la presse un véritable quatrième pouvoir.

L'organisation non-gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de la presse, Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), s'est dite soulagée, après la libération, le 4 novembre, du journaliste et du cameraman du magazine Bosolo na Politik, Ordynholas Mobala et Roublin Bamba.

Dans une lettre adressée la veille au vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Olpa avait appelé ce dernier à ordonner la libération sans condition de deux professionnels des médias ainsi que la restitution du matériel confisqué. L'organisation a, en outre, rappelé que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, avait reconnu, le 3 mai 2019, que les journalistes ont droit à la protection, à l'expression libre. « Ils doivent susciter le débat, mener des investigations et dénoncer ce qui ne marche pas au sein de la société », avait rappelé l'Olpa , citant le président de la République. A en croire cette organisation, interpeller donc les journalistes pour des faits précités risquerait de porter un coup fatal à l'ambitieux projet du chef de l'Etat de faire de la presse un véritable quatrième pouvoir.

Dans son communiqué du 5 novembre, l'Olpa rappelle que ces deux professionnels des médias ont été libérés, le 4 novembre, après vingt-quatre heures de détention au cachot de l'Agence nationale des renseignements (ANR). Ordynholas Mobala et Roublin Bamba, fait savoir l'organisation, ont été interpellés, le 3 novembre au Palais de la nation, par les agents se réclamant du Conseil national de sécurité, un service spécialisé de la Présidence de la République, alors qu'ils effectuaient un reportage sur les consultations de plusieurs couches de la société par le président Félix-Antoine Tshisekedi. l'Olpa note, par ailleurs, que ces deux employés du magazine Bosolo na politik ont été accusés d'avoir filmé et diffusé, le 3 novembre, une vidéo montrant trois proches collaborateurs du chef de l'Etat distraits par une causerie sans s'apercevoir de l'entrée de FélixTshisekedi dans la salle. Leur matériel de travail (camera et téléphones) avaient également été, à cette occasion, confisqués avant d'être conduits au cachot de l'ANR.