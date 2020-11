Sénégal: Hérosion| Monomanie du rattrapage

Un récit de boulimie de puissance et d'appétence graduelle quelque part dans un petit village d'un monde rongé par la gangrène. Le mien cède aux caprices d'un « géronte » au bord de la sénilité depuis plus d'une décennie. La vie en avait d'abord fait un godillot qui n'a jamais eu les faveurs de la « haute noblesse » interlope qu'il finit par quitter avec fracas comme quand il s'époumonait à défendre l'absurde.

Il était ensuite devenu le directeur de conscience d'une coterie avec sa cour d'affidés se plaisant à jouer à la buse utile à son égo. Parangon de vertu et figure du refus et de l'équité, il mettait à nu les jeux de connivence. Nous exaltions son patriotisme et, lui, comme un Cicéron noir, nous envoutait.

Il avait une emprise morale sur toute une génération dévouée à son combat et à son utopie nourrie par un discours pourtant verbeux. Mais il nous séduisait. Son verbe galvanisait, devenant même la muse des vieilles plumes journalistiques blasées par la routine des cycles de convoitises.

C'était, pour parler comme dans le cosmos des promesses creuses, l'opposant historique que les faire-valoir du « penc » aimaient voir être présent au grand dam de la mouvance jouissante.

Le bonhomme essuie, pendant de longues années, les humiliations les plus cruelles, subit les brimades d'une chapelle jalouse de ses privilèges auxquels accédaient également les pouvoirs de légitimation sociale, les mystificateurs, les écornifleurs...

Le temps continue ses ravages et le soupir de résignation se fait de plus en plus profond sans qu'il ne voie le bout du tunnel. Dans son dernier gémissement de lassitude, la fortune lui sourit. Ailleurs, la raison l'aurait déjà « exilé » dans un asile de vieillards.

Mais dans la gérontocratie, c'est une formidable aubaine relevant de la justice divine après tant d'années de « privations » et à tirer, avec ses groupies, des plans sur la comète ; orbite qui circonscrit désormais l'univers de sa boulimie de puissance née de cet obsédant sentiment d'être arrivé au sommet au crépuscule d'une vie au cours de laquelle la « jet society » l'a accablé de mépris.

Le nouveau « chef de village » est aux prises avec le temps dont il implore l'indulgence. Il est dans ce que l'on peut appeler la « monomanie du rattrapage ».

Tout lui semble si court dans les instants de jouissance et quand l'horizon ne lui dévoile que la fatalité de l'éclipse. Sa propre fin. L'inexorable destin qu'il feint d'ignorer au nom d'une mission salvatrice.

L'âge devient un tabou. Ses thuriféraires en font même un fringant bonhomme qui peut encore mener les troupes accomplir leur grand destin et faire paître les « troupeaux ».

Seule une minorité, cédant à l'ivresse des délices, croit échapper à la grisaille. Le vieillard est déconnecté du monde, obnubilé par sa « logique de comblement ». Il veut jouir autant qu'il a enduré.

Dans la solitude de ses pensées assombries par son appétence de puissance que les gracieux idéalistes n'ont jamais soupçonnée, il ne peut envisager de vivre sans ce qui lui a valu une « réhabilitation » sociale et politique, le pouvoir.

Ceux qui entonnent la bonne vieille rengaine, « qu'est-ce qu'il peut bien chercher à son âge », paraissent si crédules à ses yeux et tiennent peu compte de la psychologie des gens du sommet.

Et puis, vient le temps de l'incompréhension et de la désillusion. La figure emblématique du refus et de la probité entretient un système qui l'avait privé de tout. Il prend goût à la « chose », anéantit l'espoir de tous ceux-là dont il était presque devenu le gourou.

Le patriarche veut prolonger le plaisir et il estime être le seul en mesure de sauver le village de l'abime dans lequel il est plongé.

C'est l'homme providentiel à l'image des pères de l'indépendance mais puisque « chef de village à vie » est passé de mode, il faut ouvrir une petite brèche, s'y engouffrer et participer à écrire le récit de fatalité d'un village désenchanté au titre résigné : « ils sont tous pareils ». Le rêve d'une aube nouvelle s'évanouit au nom d'un égotisme ombrageux.