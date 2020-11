Egypte: L'Etat soucieux d'assurer l'exercice des droits et libertés des Égyptiens à l'étranger

L'Etat est soucieux d'assurer les droits et les libertés des Égyptiens à l'étranger, a déclaré jeudi la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram en affirmant l'importance particulière de les impliquer dans la vie politique et l'élection des institutions représentatives, y compris la Chambre des représentants vu ses larges prérogatives dans les domaines national et législatif.

Lors d'une rencontre avec le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et chef de la mission d'observation des Législatives 2020, l'ambassadeur Ahmed Rachid Khattaby, Mme Makram a expliqué qu'à la lumière des répercussions de la pandémie du coronavirus, des procédures juridiques et des mesures préventives dans les pays de la diaspora, l'envoi des bulletins de vote par correspondance avait été adopté comme mécanisme, précisant que le ministère avait pris toutes les mesures nécessaires pour le second tour des Législatives du 4 au 6 novembre, à travers la cellule de crise opérant 24 sur 24 pour suivre le processus électoral.

Pour sa part, le chef de la mission d'observation des Législatives 2020, l'ambassadeur Ahmed Rachid Khattaby a salué les efforts inlassables déployés par le ministère d'Etat pour l'Immigration et les Affaires des Egyptiens à l'étranger depuis sa création par décret présidentiel pour protéger les intérêts des expatriés égyptiens, renforcer l'appartenance culturelle et nationale et les impliquer dans le développement global et la vie économique et politique.