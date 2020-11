Egypte: Le président ordonne d'étendre les projets agricoles à El Wadi El Gedid

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné jeudi d'étendre les projets agricoles dans le gouvernorat d'El-Wadi El-Gedid (Nouvelle Vallée) et les industries alimentaires connexes et la création de zones logistiques, à la lumière des éléments de succès qui caractérise le gouvernorat et dans le cadre de la priorité accordée au secteur agricole et la stratégie de développement du pays.

Le président a également enjoint aux responsables de s'efforcer, via ces projets, de réaliser l'autosuffisance sur le marché local, d'explorer les possibilités d'accéder aux marchés étrangers, outre la gouvernance et la modernisation des systèmes administratifs en partenariat entre l'État, le secteur privé et l'expertise étrangère.

Le chef de l'Etat a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustafa Madbouly, les ministres de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Aly El-Messelhy et de l'Agriculture El-Sayed El-Qusseir, et le conseiller présidentiel pour la planification urbaine Amir Sayed Ahmad.

Le porte-parole de la présidence Bassam Radi a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi de l'état d'avancement de nombre de projets de développement en matière d'agriculture dans le gouvernorat.