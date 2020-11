Egypte: Le Président Al-Sissi accueille le Président du Conseil Européen

La présidence de la République a annoncé qu'il avait été convenu de cristalliser un effort collectif dans un cadre régional et international pour créer un "forum de dialogue" rassemblant plusieurs parties de pays islamiques et européens avec la participation d'institutions religieuses des deux côtés dans le but de lutter contre le discours de haine et l'extrémisme et de consolider les fondements de tolérance et de coexistence pacifique, outre la diffusion du langage du dialogue et du respect mutuel.

Lors d'un entretien, au palais d'al-Itihadeya, avec le Président du Conseil européen Charles Michel et l'ambassadeur de l'Union Européenne au Caire Christian Berger en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry, le président Al-Sissi a favorablement accueilli la visite au Caire du président du Conseil européen et affirmé l'attention que prête l'Egypte à ses relations avec l'Union Européenne, et ce dans le cadre des intérêts stratégiques communs.

La réunion a porté sur les relations entre l'Égypte et l'Union européenne et les moyens de les faire progresser à différents niveaux, en plus de la discussion d'un certain nombre de questions régionales et internationales liées à la sécurité régionale, à la lumière du rôle central de l'Égypte et de l'Union européenne dans le maintien de la stabilité et de la sécurité de la Méditerranée orientale, du Moyen-Orient et des continents européen et africain.

Dans ce contexte, les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les consultations régulières pour développer les relations bilatérales dans le cadre du respect mutuel.

Concernant les derniers développements de l'état actuel de tension entre les mondes islamique et européen et les incidents terroristes survenus dans un certain nombre de pays européens, les deux parties ont débattu de l'état actuel d'effervescence.

Le président Al-Sissi a affirmé que les nobles valeurs religieuses n'ont rien à voir avec les actes d'extrémisme, refusant tout amalgame entre n'importe quelle religion et le terrorisme, et affirmant l'importance de discerner les valeurs de l'islam, qui appellent à répandre la paix, le dialogue et l'acceptation de l'autre, et ceux qui se cachent derrière la religion pour justifier l'extrémisme et le terrorisme.

Il a souligné la nécessité de prendre conscience de la particularité et de la culture des religions, y compris les grands principes et les valeurs divins qu'elles contiennent, ce qui nécessite de les traiter avec une compréhension profonde dans un cadre d'acceptation et de respect et de ne pas blesser les sentiments en offensant les symboles religieux et les croyances sacrées.

"Il nous appartient de conjuguer les efforts internationaux pour enraciner les valeurs d'acceptation de l'autre, de coexistence, de tolérance et d'établissement de ponts d'entente", a dit le Président, qui a fait état de l'expérience égyptienne dans l'enracinement de ces valeurs et des principes de modération, outre la dénonciation de la violence.

Pour sa part, le président du Conseil européen a affirmé le souci de l'Union Européenne de renforcer la coopération avec l'Egypte dans les divers domaines, notamment la lutte contre l'extrémisme aux niveaux régional et international; surtout que l'Egypte représente la phare de l'Islam modéré et dispose d'une volonté politique véritable.

L'entretien a également porté sur les relations commerciales, économiques, nombre de questions internationales et régionales importantes, dont les développements de la crise libyenne.

Al-Sissi a souligné l'importance de saisir l'élan généré au cours de la dernière période, dans le but de parvenir à un règlement politique global du dossier libyen conformément aux décisions du sommet de Berlin et la Déclaration du Caire, d'arrêter les ingérences étrangères et le transfert des combattants et mercenaires étrangers sur le territoire libyen.

Et le président d'évoquer la vision de l'Égypte envers l'évolution des dossiers régionaux, en particulier la situation dans la région de la Méditerranée orientale, soulignant l'importance de renforcer les efforts internationaux pour mettre fin à toute activité et mesure unilatérale contraires aux règles du droit international ou violant les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme.

Les développements du dossier du barrage de la Renaissance et la situation en Syrie, en Irak et au Yémen y ont fait également l'objet d'examen.