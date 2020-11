Mali: 31 missions de vérification effectuées par le Bvg en 2019

Le Vérificateur du Mali a publié son rapport annuel 2019. Dans ce document parcouru par le Journal de l'économie malienne (Lejecom), le Bureau du vérificateur fait le bilan des missions de vérification menées en 2019.

«Ce rapport comporte les synthèses de trente-et-une (31) missions de vérifications effectuées au titre de l'année 2019 et qui se répartissent entre les vérifications de suivi des recommandations formulées par de précédents travaux, les vérifications de performance et les vérifications financières ou de conformité », révèle Samba Alhamdou Baby, le vérificateur général du Mali.

Selon lui, ces vérifications ont concerné des secteurs importants de l'État comme l'agriculture dans laquelle travaille la majorité de la population active, la santé qui touche directement le bien-être des citoyens, l'éducation, base essentielle du développement socio-économique, le secteur minier, important pourvoyeur de recettes pour l'État avec un impact considérable sur l'environnement, les collectivités territoriales jouant un rôle prépondérant dans la gouvernance locale ou encore les affaires étrangères qui portent l'image et la voix du pays sur la scène internationale.

«Ce rapport, deuxième de mon mandat, au-delà de l'exigence légale d'informations sur la gestion publique, reste une opportunité d'échanges sur l'actualité et les grandes tendances qui ont marqué le Bureau du Vérificateur Général en 2019.

La publication du rapport annuel est un moment privilégié de réflexion et d'appréciation de l'état de la gestion de nos administrations, de nos établissements et organismes publics, de nos Collectivités Territoriales et des entreprises dans lesquelles l'État détient une participation financière, durant les périodes sous revue », a confié M. Baby.

A cet effet, ce rapport se veut l'expression de la mise en œuvre de notre vision stratégique empreinte d'ouverture, de renforcement de l'expertise et de développement des synergies dans le domaine de la vérification.

Une vision axée sur la création, par le Bureau du Vérificateur Général, d'une synergie quadripartite qui ambitionne d'adjoindre, au contrôle du Vérificateur général, les efforts d'un contrôle parlementaire plus accentué, d'un contrôle citoyen plus outillé et une collaboration dynamique avec les acteurs judiciaires, pour éradiquer la mauvaise gestion et la délinquance économique et financière.

Le Vérificateur général a pour rôle de contribuer au renforcement du contrôle de la gestion publique en effectuant des missions indépendantes de vérification et d'évaluation des politiques publiques. Il procède ainsi à des constatations relatives à des lacunes, dysfonctionnements et irrégularités, formule les recommandations y afférentes et saisit les autorités judiciaires des faits susceptibles de constituer des infractions.

Ses travaux s'articulent autour des missions de vérification financière, de vérification de conformité, de vérification de performance, de vérification de suivi des recommandations et d'évaluation des politiques publiques.