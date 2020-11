Afrique: Nigeria - Nouveau forfait avant la Sierra Leone

Le Nigeria doit composer avec un nouveau forfait dans son groupe, dans la perspective de sa double confrontation face à la Sierra Leone en éliminatoires de la CAN 2021.

C'est Kenneth Omeruo qui déclare forfait à trois jours du début du stage des Super eagles. Le défenseur s'est blessé le week-end écoulé avec son club de Leganes lors d'un match de championnat face à Mirandes.

Il doit être écarté des pelouses pour deux semaines au minimum. L'ancien joueur de Chelsea l'a confirmé lui-même ur les réseaux sociaux, reprenant une information d'un media nigerian.

Please get your facts right before publishing articles to mislead people.. don't do that with my name.. I am out for two weeks and not less.. pls tag them to see this pic.twitter.com/Peu8BAJBCS

- Kenneth Omeruo (@omeruo22) November 5, 2020

Pour l'heure, Gernot Rohr n'a pas encore nommé de remplaçants.

C'est le deuxième joueur qui doit déclarer forfait sur blessure depuis l'annonce de la liste du Nigeria pour affronter les Leone stars. L'attaquant Simon Moses du FC Nantes a déjà été remplacé par Paul Onuachu.