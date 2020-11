Sénégal: Nomination d'un gouvernement d'ouverture - Moussa Sy et les cadres de l'Apr des parcelles adoubent Macky

Le maire de la commune des Parcelles Assainies, Moussa Sy, s'est prononcé, lui aussi, sur les changements apportés par le chef de l'Etat Macky Sall dans le cadre du dernier remaniement ministériel.

Dans un communiqué rendu public, le bureau politique de son mouvement politique, l'Appel national pour la citoyenneté/Woote degg, s'est «réjoui de l'ouverture dont le président de la République, Macky Sall, a fait preuve en nommant Idrissa Seck au poste du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et Omar Sarr comme ministre des Mines et de la Géologie».

Poursuivant leur propos, Moussa Sy et ses camarades se sont également félicités «du bon déroulement du dialogue national et des résultats qui en sont issus et dont la mise en œuvre apportera un bond qualitatif pour le développement économique et social du pays».

Abondant dans la même direction, les Cadres républicains des Parcelles Assainies, se prononçant eux aussi sur l'attelage du nouveau gouvernement, ont également félicité le président Macky Sall «pour son esprit d'ouverture, son sens des grands ensembles et l'ambition qu'il porte pour notre cher Sénégal».

Estimant que «c'est dans la dynamique de consensus issue du dialogue politique national qu'il faut comprendre et analyser les derniers changements opérés dans le gouvernement pour impulser un nouveau souffle», les camarades de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, ont tenu a réaffirmer leur «engagement indéfectible à accompagner le président de la République dans la mise œuvre du PAP2A pour un Sénégal émergent, de paix et de stabilité car, notre cher pays que nous aimons tous, vaut tous les sacrifices».

A leur camarade désormais ancien chef de la diplomatie sénégalaise, par ailleurs, coordonnateur de l'APR des Parcelles Assainies, Amadou Ba, la CCR des Parcelles Assainies a également adressé ses remerciement à l'ensemble des membres du gouvernement sortant pour service rendu à la Nation.