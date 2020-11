Sénégal: Entrisme d'Idy et le «Rewmi» - Le réseau des enseignants de l'Apr lève un coin du voile

Ceux qui trouvent qu'avec le ralliement d'Idrissa Seck et le «Rewmi» à la mouvance présidentielle, le chef de l'Etat Macky Sall se projette déjà sur la présidentielle de 2024, n'ont peut-être pas tout à fait tord. Du moins, le Réseau des Enseignants de l'Alliance pour la République (APR) semble leur donner raison.

«Avec les 58% du président et les 20% d'Idrissa Seck on va encore gagner dès le premier tour en 2024», a soutenu le coordonnateur adjoint du Réseau des Enseignants de l'APR, Hamath Suzane Kamara, lors d'une conférence de presse hier, jeudi 5 novembre 2020.

Hier, jeudi 05 novembre, le Réseau national des enseignants de l'APR a tenu une conférence de presse dans un hôtel de la place, sis à Sacré-Cœur 3.

Durant cette rencontre médiatique, le coordonnateur adjoint du Réseau des Enseignants de l'APR, Hamath Suzane Kamara, a tenu un discours s'articulant sur deux axes principaux que sont le récent remaniement et la rentrée scolaire 2020-2021.

S'agissant du nouveau gouvernement, revenant sur l'entrisme d'Idrissa Seck, nommé président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et son parti «Rewmi» dans l'attelage gouvernemental, le réseau lui souhaite la bienvenue dans la mouvance présidentielle.

«On l'accueil à bras ouverts. Il était de l'autre camp, maintenant il est parmi nous ; donc on est obligé de collaborer et d'entretenir de très bonnes relations. C'est un Sénégal et le président a besoin de tous ses fils.

Le président a tendu la main à tout un chacun et lui il a accepté de venir travailler avec le président ; donc, vraiment, on l'accueil et on les remercie parce que c'est un sacrifice qu'ils ont fait, malgré tout, venir travailler avec le président.

Et on salue aussi cette ouverture, la décision du président de tendre la main à tous les Sénégalais. Les compétences sont partout, il n'y a pas que les partisans de l'APR avec leur président qui ont des compétences.

Les compétences sont ailleurs. Ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Il (Idrissa Seck) l'avait fait avec le président Wade ; donc ils n'auront pas de difficulté pour travailler ensemble. Espérons que ça ira au-delà de 2024».

En réponse à ceux qui soutiennent que le président Sall a sacrifié ses compagnons de la première heure pour obtenir la collaboration d'Idrissa Seck, le Réseau des Enseignants APR lance, à qui veut l'entendre, que «les camarades de l'APR ont des responsabilités et tout le monde ne peut pas avoir des responsabilités. C'est au président de juger.

On n'a aucun problème avec ça. Dès le départ, le président Sall s'est ouvert aux coalitions. Déjà, avec Macky 2012, on n'est pas allé seul. Les 26% de l'APR, ce n'est pas seulement l'APR, mais c'est Macky 2012. Au second tour (de la présidentielle de 2012, ndlr) tous les autres candidats se sont ralliés à lui.

Donc, c'était évident qu'on gère le pouvoir avec eux et cette dynamique-là est en train de se faire. Idrissa Seck est notre ami, on l'aime bien et il est compétent. Il est classé deuxième. Maintenant, avec les 58% du président et les 20% d'Idrissa Seck, on va encore gagner dès le premier tour en 2024».

Auparavant, le Réseau des Enseignants de l'APR a félicité le président de la République pour sa volonté de changer de cap, mais aussi les ministres non reconduits pour le travail abattu et les a exhorté à continuer de travailler aux côtés du président Macky Sall.

Selon Hamath Suzane Kamara, «le remaniement effectué, après 18 mois de gestion de Macky II, traduit une aspiration du chef de l'Etat à changer fondamentalement le visage du Sénégal à travers le PSE. Osons espérer que la nouvelle équipe va certainement procurer le bonheur aux Sénégalais», a-t-dit.

Concernant la polémique sur le choix du magistrat Antoine Félix Diome comme nouveau ministre de l'Intérieur, vu son rôle dans l'incarcération des inculpés dans le cadre de la traque des biens dits mal acquis par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI dont il était procureur adjoint) et de la Caisse d'avance de la mairie de Dakar (en tant qu'agent judiciaire de l'Etat), le réseau est d'avis que le chef de l'Etat a respecté la volonté exprimée des acteurs politique de voir une personnalité neutre à la tête de ce département chargé de l'organisation des élections nationales.

«Pour le nouveau gouvernement, on dit à chaque fois de prendre un ministre de l'Intérieur qui n'est pas politique.

Ce nouveau ministre de l'Intérieur n'est pas politique, c'est un magistrat. Mais à chaque fois, on essaie de chercher des alibis et on peut dire que le Sénégal fonctionne comme ça. Nous, nous n'avons aucun problème concernant le profil du nouveau ministre de l'Intérieur.

C'est le président qui l'a choisi et nous lui faisons confiance et espérons qu'il réussira sa mission. Il a tout notre soutien et on lui demande de ne prêter attention à certaines critiques. Il est investi d'une mission, donc il doit se concentrer sur les directives du président de la République», indique M. Kamara.

ORIENTATION DE 30% DES BACHELIERS VERS LE SYSTEME PROFESSIONNEL : Le Réseau des Enseignements de l'APR en phase avec l'Etat

En ce qui concerne l'année scolaire 2020-2021, le Réseau des Enseignements «Apristes» s'est félicité des brillants résultats des examens, considérés comme étant «le produit d'une synergie savamment pensée et repensée» parce que le corps enseignant s'est illustré par un engagement sans faille.

Interpellé sur la volonté de l'Etat d'orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers le système professionnel, lors d'un fac à face avec la presse, hier jeudi à Dakar, M. Hamath Suzane Kamara a déclaré : «nous ne voyons pas de difficulté concernant les 30% des élèves à orienter vers le système professionnel parce que c'est à l'Etat de voir ce qui est possible pour définir sa politique par rapport à la rationalisation de l'effectif et des admis du Baccalauréat.

Au contraire, c'est une excellente chose parce qu'aujourd'hui on doit privilégier d'autres filières, pas seulement académique ou l'enseignement général. Avec le monde d'aujourd'hui, on doit tendre vers d'autres filières scientifiques, professionnelles etc.

Le président de la République insiste beaucoup sur la l'enseignement technique et professionnel. Et c'est important, il faut savoir pratiquer.

Donc, on ne peut que s'en féliciter et le remercier. Et on demandera à l'Etat de rehausser le pourcentage au fur et à mesure des années. Pour les élèves non-orientés, l'Etat est en train de les insérer petit-à petit».

Par rapport aux revendications des enseignants, Hamath Suzane Kamara de noter qu'il y en aura toujours.

«Il y aura toujours des revendications, mais on demande au gouvernement et au ministère de l'Education nationale de tout faire pour satisfaire les revendications surtout par rapport aux carrières des enseignants. Les revendications sont transversales, ça ne concerne pas seulement le ministère de l'Education.

D'ailleurs, au niveau des négociations, il y a la présence des autres ministres ; les ministres des Finances, de la Fonction publique, parce que le dossier de l'enseignent passe d'abord au ministère de l'Education nationale, il atterrit au ministère de la Fonction publique et au ministère des Finance.

Même le ministère des Sports intervient dans la gestion des revendications parce qu'il gère les maîtres de l'éducation physique.

Nous demandons aussi aux syndicats de mettre la pédale douce, d'accompagner l'ouverture des classes comme ils avaient déjà fait durant la période de la Covid-19. Si chacun joue son rôle normalement et de façon sincère, on peut avoir une année apaisé et calme».