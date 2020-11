Maroc: Stage de formation au profit des entraîneurs de football de la Ligue du Sud

La Ligue du Sud de football à Marrakech a organisé, du 30 octobre dernier au 1er novembre courant, un stage de formation au profit des entraîneurs qui lui sont affiliés, pour l'obtention de la licence d'entraîneur catégorie "D".

Cette session de formation encadrée par le directeur technique de la Ligue du Sud, Abderrazak Laâmrani, assisté par plusieurs cadres techniques de ladite Ligue, a ciblé 34 entraîneurs, dont deux femmes. La formation a été axée sur l'initiation de la catégorie dont l'âge est compris entre 6 et 12 ans aux principes de base du football. Le programme de formation est scindé en plusieurs modules spécifiques sur la détection de talents footballistiques parmi les jeunes et l'enseignement des règles de la discipline à travers l'adoption de jeux éducatifs et d'entraînement qui se déroulent avec un nombre limité de joueurs dans une superficie réduite.

La session a aussi abordé le contenu de la catégorie D, les conditions de son obtention dont la disponibilité physique, l'âge requis (entre 18-45 ans) et le niveau scolaire nécessaire (3è année du secondaire collégial au minimum). Cette formation s'est clôturée par une parade footballistique pour la catégorie des 9-12 ans dans la région Louddaya (préfecture de Marrakech) en présence du membre de la direction technique nationale relevant de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Badou Zaki. M. Zaki, qui est venu s'enquérir de la situation de la Ligue du Sud de football, a, à cette occasion, suivi un exposé du directeur technique de ladite Ligue, avec un focus sur des données et des statistiques sur les sélections affiliées à cette Ligue.

La Ligue du Sud de football compte 120 équipes évoluant en division d'honneur, 40 équipes de futsal, 20 équipes féminines, 200 équipes des catégories junior, minime et cadet, soit au total 5.000 qui détiennent une licence au niveau de la ligue. A rappeler que la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a exigé l'obtention de licences reconnues par la Fédération ou la Confédération africaine de football (CAF) pour entraîner des équipes et clubs. Le processus d'obtention des licences se fait de manière graduelle en partant de la catégorie D (formation des catégories d'âge 6-12 ans), Licence C (13- 15 ans), Licence B (16-19 ans) et licence A (entraîneur des équipes de la Botola Pro).