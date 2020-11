Sénégal: Covid-19 - Appui de la chambre de commerce officielle du royaume d'Espagne

Le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a réceptionné hier, jeudi 5 novembre 2020, un don de kits alimentaire dont le montant s'élève à plus de 5 millions de francs FCA de la Chambre officielle de commerce du Royaume d'Espagne au Sénégal. Ce don est composé de produits alimentaires dont du riz, des pâtes, de l'eau de javel et d'équipements pour la prévention du nouveau coronavirus (Covid-19).

L a Chambre de commerce officielle du Royaume d'Espagne au Sénégal a remis hier, jeudi 5 novembre, au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, un don de denrées alimentaires et de produits et d'équipements de prévention contre la Covid-19. Le montant de cet appui s'élève à plus de 5 millions de francs CFA.

Ces produits sont composés essentiellement de riz, d'huile, de pates... de l'eau de javel et des masques.

La Chambre de commerce officielle du Royaume d'Espagne, présente au depuis Sénégal depuis le 6 novembre 2019, participe ainsi à l'élan de solidarité international appelé par le chef de l'Etat Macky Sall.

«Nous espérons pouvoir soulager, par ce petit acte, les couches les plus vulnérables, fragilisées par la pandémie», a dit Gaspar Banos président de la Chambre de commerce officielle de l'Espagne.

Selon lui, ce don n'est qu'un début. «Nous avons l'objectif de collaborer avec le Sénégal au niveau de l'aide par les produits alimentaires mais aussi du développement de façon à apporter la connaissance par la formation.

Ainsi, nous comptons être associés et partenaires de l'Etat du Sénégal pour soulager les populations en cette période difficile de crise sanitaire».

M. Banos n'a pas manqué de remercier la Chambre de commerce de Valence (en Espagne) qui, selon lui, a mobilisé en un temps record les 42 palettes de kits alimentaires destinées aux populations sénégalaise.

Le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ciré Lo, qui est venu représenter son ministre de tutelle, prenant la parole, dire que «cet appui entre dans l'ordre normal des choses, au regard de la qualité des relations fraternelles et amicales entre le Royaume d'Espagne et la République du Sénégal.

Les deux pays partagent un référentiel commun basé sur la justice, la démocratie et l'attachement aux droits humains», ajoutera-t-il.

Il souligne que ces relatons sont basées, aujourd'hui, sur «un cadre de coopération couvrant la période 2019-2023 dont les orientations sont alignées sur le Plan Sénégal émergent qui est notre référence en matière de politique économique et sociale».

Transmettant les remerciements de son ministre de tutelle, M. Lo indique : «madame le ministre considère que si les hautes autorités des deux pays entretiennent une telle convergence, on peut aisément comprendre que les peuples et les organisations communautaires s'en inspirent et développent des réseaux de solidarité.

Aujourd'hui, c'est un bel exemple de fraternité qui nous est servi avec la démarche de la Chambre de commerce.

Madame le ministre apprécie votre geste de générosité et vous prie de transmettre ses remerciements et ceux du gouvernement à l'ensemble des entrepreneures et commerçants espagnols qui ont pris part à cette belle dynamique de solidarité».