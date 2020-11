Sénégal: Exploitation des ressources minières et préservation de l'environnement

L'exploitation des ressources minières n'est pas antinomique à la préservation de l'environnement. C'est la position du Directeur de l'environnement et des établissements classés (Deec). Dans cet entretien, le Docteur Baba Dramé lève le voile sur les mécanismes de conciliation de l'exploitation des ressources minières et la préservation de l'environnement.

L'exploitation des ressources minières suscite des inquiétudes des organisations de défense de l'environnement et de la biodiversité marine au Sénégal. Ce sont des craintes justifiées au regard des contraintes pour respecter les cahiers de charges des entreprises et multinationales. Bien avant la mise en évidence des gisements des hydrocarbures, le Sénégal s'était préoccupé d'une exploitation durable de ses richesses du sous-sol.

La loi N°2001-01 du 15 janvier 2001, portant Code de l'environnement, exige la réalisation d'une étude d'impact environnemental avant la mise en œuvre de tout projet de développement ou d'activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

« L'étude d'impact sur l'environnement est la procédure qui permet d'examiner les conséquences, tant bénéfiques que néfastes, qu'un projet ou programme de développement envisagé aura sur l'environnement et de s'assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans la conception du projet ou programme », a expliqué le Directeur de l'environnement et des établissements classés (Deec), Dr Baba Dramé.

Au Sénégal, c'est la Deec qui conduit la procédure d'évaluation environnementale et assure, en même temps, le secrétariat du comité technique national chargé des évaluations environnementales. Ce comité technique regroupe l'ensemble des services techniques compétents de l'État qui examinent et valident les rapports d'Étude d'impact environnemental et social (Eies).

La composition de ce comité favorise une prise de décision de manière concertée. « L'évaluation environnementale des projets miniers, comme du reste tous les autres projets, débouche sur un certificat de conformité environnementale qui atteste que le projet est conforme aux dispositions du Code de l'environnement. Ce certificat est toujours assorti d'un plan de gestion environnementale et sociale qui fait office de cahier des charges à respecter par le promoteur du projet », a souligné le Directeur de la Deec. Mais l'obtention de ce certificat n'est pas un quitus à la mise en œuvre du projet sans tenir en considération l'atténuation des conséquences sur les écosystèmes marins et terrestres.

Retrait du certificat de conformité, si...

D'autant plus que l'autorité compétente a le droit de retirer le certificat de conformité si l'entreprise ou la multinationale ne respecte pas son cahier de charges. « À cet effet, la Deec organise régulièrement des missions de suivi environnemental en rapport avec les autres membres du comité technique. En plus de ces missions de suivi, les sociétés minières doivent obligatoirement et périodiquement transmettre des rapports de surveillance environnementale à la Deec pour rendre compte de la mise en œuvre des cahiers de charges », a informé le Dr Dramé.

En sus, au Sénégal, les porteurs de projets miniers sont soumis à l'obligation de réparation des mines, de leur site de production après la fin de l'exploitation. C'est pour cette raison que la réhabilitation de sites d'exploitation minière fait partie intégrante du plan de gestion environnementale et sociale.

« En cas de non-respect, l'entreprise s'expose à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment le Code de l'environnement et ses textes d'application », a convoqué le spécialiste qui a aussi signifié que les sociétés minières régulières doivent disposer de plan de fermeture et de réhabilitation budgétisé, avec des activités de remise en état des sites d'exploitation clairement définies et devant être mises en œuvre progressivement par une équipe qualifiée.

Pour éviter ces sanctions, il a été fortement recommandé aux sociétés minières de se doter de plans de remise en état des sites, de disposer de département environnement pour prendre en charge la question de la réhabilitation.

Limites de la restauration

Toutefois, le technicien a reconnu que, dans bien des cas, les dommages causés à l'environnement ne peuvent pas être compensés. Car certains préjudices écologiques sont énormes et leurs effets ne sont pas toujours maîtrisés à moyen et long terme. D'où le suivi des plans de gestion environnementale et sociale. « Il faut reconnaître qu'il est difficile de restaurer l'état initial d'un site minier même si c'est notre objectif. Les études d'impact sont des prévisions qui doivent être constamment ajustées pendant la mise en œuvre des projets », a préconisé Baba Dramé.

La réparation des sites et l'atténuation des conséquences s'avèrent très difficiles lorsque les sociétés minières opèrent aux abords des forêts classées, des parcs comme dans les carrières de Thiès, les sites aurifères dans les régions de Kédougou et de Tambacounda.

