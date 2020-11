Madagascar: Sénatoriales - Hery Rajaonarimampianina appelle au boycott

Le président d'honneur du parti HVM est encore très discret sur la scène politique

Le parti HVM campe sur sa position et appelle les grands électeurs à ne pas participer au vote le 11 décembre prochain.

L'opposition ne change pas d'un iota sa position concernant les prochaines élections sénatoriales. Elles sont « illégales et inconstitutionnelles », a déclaré hier le parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara dans un communiqué. Et comme d'autres partis de l'opposition, le parti de Hery Rajaonarimampianina, qui n'a plus de maires ni de conseillers communaux et municipaux, ne compte pas non plus participer aux consultations de décembre prochain.

Chaise vide. En effet, le parti va, non seulement, ne présenter aucun candidat, mais aussi ne soutiendra aucune liste. Il épousera la position du parti Tiako i Madagasikara, l'autre parti de l'opposition. La déclaration a été publiée hier et « confirme une décision du président d'honneur et du bureau politique national du parti » selon le communiqué. Le parti HVM appelle alors les grands électeurs à boycotter les prochaines sénatoriales. Il a avancé l' « illégalité du scrutin » pour sensibiliser les autres états-majors à pratiquer la politique de la chaise vide.

Juges. Le coordonnateur national et d'autres sénateurs du parti HVM ont déjà déposé des plaintes auprès de la Haute cour constitutionnelle pour faire annuler le scrutin prévu le 11 décembre prochain. Mais Rivo Rakotovao et consorts ont été déboutés par la cour d'Ambohidahy. Les juges constitutionnels ont confirmé la légalité de cette consultation qui devrait élire les prochains locataires du palais d'Anosikely dont l'effectif sera réduit dorénavant à 18 sénateurs au lieu de 63 actuellement.

Désintéressement. Cette prise de position radicale de l'opposition fait donc perdre au scrutin la participation de quelques partis au challenge. Alors que les observateurs remarquent déjà un « désintéressement » des partis politiques dans le cadre de ces prochaines sénatoriales. Lors de la dernière élection sénatoriale en 2015, selon l'observatoire Safidy, 30 partis politiques et indépendants avec 52 listes de candidatures ont été enregistrés et 4 partis politiques ont présenté des candidats au niveau des 6 provinces, 2 autres ont participé dans deux provinces. Chaque province a vu la participation d'au moins 6 candidats.

Cependant, selon toujours cette organisation, pour les élections sénatoriales 2020, on n'a uniquement recensé 14 listes de candidatures représentées par 8 partis politiques et indépendants. Un seul parti politique arrive à présenter des candidats au niveau de toutes les provinces et cette fois-ci, note-t-elle, le nombre de candidats par province varie d'un à trois.