Madagascar: Projet Nouvelle ville - Début du processus d'implantation à Imerintsiatosika

Le ministère de tutelle a pris un arrêté prévoyant le gel des procédures des transactions foncières pour interdire la vente de terrains à Imerintsiatosika.

C'est désormais officiel. Le projet de construction de la Nouvelle ville Tanamasoandro sera réalisé à Tsimahabeomby Imerintsiatosika, dans le District d'Arivonimamo. « Nouvelle Ville de l'Ouest ».

Tel est l'intitulé du projet. Les préparatifs en vue de son implantation ont débuté cette semaine. Mercredi dernier, une équipe de la Présidence de la République, du Vice-ministère en charge des nouvelles villes, les autorités au sein de la Région Itasy, les députés élus dans le District d'Arivonimamo, le Chef District, les représentants des communes concernées, les responsables locaux du Service des domaines, ainsi que des hauts responsables militaires au sein du Régiment des Artilleries Lourdes (RAL) Imerintsiatosika, ont effectué une descente à Tsimahabeomby pour installer le panneau d'affichage indiquant les limites et les caractéristiques du projet.

En effet, l'Etat malagasy, par l'intermédiaire du Ministère de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, a pris un arrêté prévoyant le gel des procédures des transactions foncières pour interdire la vente de tous les terrains concernés par ce projet à Imerintsiatosika. Les responsables vont commencer incessamment un inventaire foncier en vue d'éventuelles expropriations. Une source proche du Vice-ministère en charge des Nouvelles villes a annoncé que l'enquête de commodo et incommodo sera lancée dans les prochains jours. Au total, le Projet Nouvelle ville sera érigé sur un terrain de 1.000 Ha.

Notre source a aussi fait savoir qu'il s'agit d'un terrain appartenant à l'Etat malagasy. En effet, le projet sera implanté sur une propriété de l'Armée malagasy où est situé le camp du Régiment des Artilleries Lourdes (RAL). Pour exprimer leur soutien à la mise en œuvre de ce projet, les parlementaires et les autorités à Arivonimamo ont assisté à la délimitation mercredi dernier. D'ailleurs, la Région Itasy a déjà pris une note indiquant « zone d'aménagement différé » les terrains de Tsimahabeomby.

Ambohitrimanjaka. L'implantation de ce panneau d'affichage confirme le choix et la détermination de l'Etat malagasy de déplacer la construction de Tanamasoandro à Imerintsiatosika et non plus à Ambohitrimanjaka. Et ce, contrairement à ce qui a été prévu initialement. Il convient en effet de rappeler que Tanamasoandro, considéré comme le projet phare de ce quinquennat d'Andry Rajoelina, a connu un retard de réalisation de presque un an et demi.

Pour cause, le projet s'est heurté depuis le début à un mouvement de contestation très virulent de la part des habitants d'Ambohitrimanjaka qui ont refusé l'implantation de nouvelles infrastructures dans leurs quartiers afin qu'ils puissent garder leurs rizières. Le projet prévoit la construction de logements sociaux pouvant accueillir 100.000 à 300.000 habitants, d'une autoroute, des infrastructures scolaires et sanitaires, des complexes sportifs et hôteliers, des voies de communication et de nombreux bureaux administratifs.

Bon nombre d'observateurs estiment qu'en refusant l'accueil de ce projet dans leur circonscription, la population d'Ambohitrimanjaka a raté le train de son développement. Les habitants du District d'Arivonimamo, quant à eux, ont affiché leur enthousiasme et se disent avoir hâte de voir le coup d'envoi des travaux.