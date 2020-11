Madagascar: Industrie agroalimentaire - La Centrale de production de la Gastronomie Pizza inaugurée hier

Groupe IGP (International Gastronomie Pizza) lance sa sixième filiale. Plus de 2 tonnes de tomates transformées en coulis, plus de 2.500 litres de crème glacée, 5.000 litres de jus naturel, etc. sont produits chaque jour, par GLP, la nouvelle Centrale de production.

Global Purchase ou GLP. C'est la nouvelle centrale de production du groupe IGP. Il s'agit d'une usine industrielle de l'agroalimentaire qui produit une ligne de produits de coulis (notamment de tomate), de crèmes glacées, de jus naturel, de kebab, etc. « Cette usine produit plusieurs types de produits consommés par le Groupe lui-même, et une partie sera distribuée sur le marché local dans les épiceries et autres points de vente. Nous envisageons également de les exporter plus tard. De ce fait, la production ainsi que toutes les installations suivent les normes. De même pour les compétences.

Nous avons formé 10 de nos employés pour améliorer notre savoir-faire. Ils ont suivi la formation ACCP à Lyon. Bref, si auparavant, la Gastronomie Pizza était parfois victime de l'insuffisance de matières premières en période difficile, cette centrale de production va résoudre une bonne fois le problème. Nous pourrons même approvisionner les restaurateurs et d'autres entreprises », a affirmé le PDG du groupe IGP Chef Mbinina ou Ambinintsoa Randrianaivo de son vrai nom.

Un empire qui grandit. Le parcours et le succès de Chef Mbinina ont impressionné plus d'un à Madagascar, comme au niveau international. Aujourd'hui, son groupe IGP comprend 6 entreprises, notamment la Gastronomie Pizza bien connue par le public, la nouvelle GLP (Global Purchase) inaugurée hier, SGH Mada spécialisée en hôtellerie, SCI Maivaranoune société immobilière qui gère le patrimoine immobilier d'IGP et la société de sécurité GDS dont les agents ont été formés suivant les besoins du Groupe IGP. Selon son PDG, le groupe emploie aujourd'hui près de 1000 salariés. « Je gère cette grande firme comme une cuisine, suivant l'esprit de leadership d'un chef cuisinier. En effet, on trouve toutes les expériences dans une cuisine pour pouvoir gérer une entreprise »,a-t-il soutenu.

Félicité. Pour ses activités, le Groupe IGP travaille avec des coopératives d'agriculteurs et d'éleveurs pour s'approvisionner en pomme de terre, fromage, légumes, viande, etc. Des activités qui créent donc des effets d'entraînement pour la croissance économique du pays. Présente lors de l'inauguration, la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Lantosoa Rakotomalala a noté que la mise en place de GLP est un grand pas en avant permettant au groupe IGP de s'aligner aux multinationales du fast food.« Le rapport de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) indique que 51% des jeunes qui connaissent un entrepreneur à succès ont une intention d'entreprendre.

Ils ont besoin d'un modèle d'inspiration. Malheureusement, 81% de ceux qui veulent entreprendre lancent leurs activités car ils ont des difficultés à trouver un emploi. Il s'agit là de l'entrepreneuriat de nécessité. Ce que nous voulons promouvoir c'est l'entreprenariat de vocation et le Groupe IGP montre la voie à nos jeunes », a affirmé la ministre. Pour sa part, le ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, Joël Randriamandranto a félicité le Groupe qui a su se démarquer malgré la crise. D'après ses dires, c'est ce que le pays fait en misant sur le tourisme local, depuis la crise sanitaire.

A noter que la Gastronomie Pizza a déjà traversé trois crises, plus précisément deux grandes crises économiques et une grande crise sanitaire. Malgré ces difficultés, le Groupe a réussi à construire deux à trois infrastructures par an, depuis 2003. Cette centrale de production GLP fait partie des plus grandes d'entre elles.