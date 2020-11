Madagascar: Restructuration des Armées - De nouveaux équipements pour encourager les éléments sur le terrain

Lors de la tournée du Chef d'Etat-Major des Armées (CEMA), le Général Jean Claude Rabenaivoarivelo, il a été constaté que les équipements au niveau de certains camps et régiments sont insuffisants et ne respectent pas les normes.

Pour ne citer que le cas des dortoirs militaires, le manque de lits et l'état précaire de ces derniers ont été relevés par le CEMA. Améliorer et équiper convenablement ces dortoirs rentre dans le cadre de la restructuration de l'armée malgache menée par le ministère de la Défense Nationale depuis l'année dernière. En effet, les militaires ont besoin d'un minimum de confort pour mener à bien leurs missions. Ainsi, afin de les soutenir dans leurs efforts pour l'amélioration des conditions de vie dans les campements, le chef d'Etat-Major des Armées a offert des lits et des matelas aux trois États-Majors des Armées, mercredi dernier.

Le Centre d'entraînement de Tampoketsa, qui est sous le commandement de l'État-Major de l'Armée de Terre, a pour cela reçu 40 lits et 25 matelas. 100 matelas ont été offerts à l'Etat-Major de l'Armée de Mer, qui seront distribués au Détachement Marine de Mahajanga et de Nosy Be. 100 matelas ont également été attribués à l'Etat-Major de l'Armée de l'Air, qui seront distribués à la Base Aéronavale Ivato (BANI) et à la Base Aéro-tactique Arivonimamo (BATAC).

L'Académie Militaire Antsirabe (ACMIL) et le SEMIPI Fianarantsoa (Ecole des enfants de troupes) ont de leur côté reçu chacun 25 matelas. Le Chef d'Etat-Major des Armées, le Général Jean Claude Rabenaivoarivelo , a salué les efforts déjà fournis par les trois États-Majors et a insisté sur le fait de prendre soin les équipements dont ils disposent. Il a également encouragé les militaires à s'entraider pour équiper leurs camps.