Sénégal: Profils de nouveaux ministres dans le gouvernement

VICTORINE ANQUEDICHE NDЀYE, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉ DU LOGEMENT

Une expertise publique-privée en bandoulière

Son nom n'est pas familier aux Sénégalais. Victorine Anquediche Ndèye qui vient de faire son entrée dans le Gouvernement présente pour autant un intéressant profil eu égard à sa trajectoire professionnelle.

Nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chargé du Logement, la nouvelle ministre qui est censée apporter des réponses adéquates à cette lancinante question capitalise une riche expérience aussi bien dans le secteur privé que dans l'administration publique. T

itulaire d'une Maitrise en Économie, puis d'un Master en Finances, ce membre actif de l'Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal (Adeccs) a eu à travailler dans des projets de développement, notamment dans le secteur de la microfinance.

Une carrière évolutive dans le secteur privé pendant 10 ans l'a conduite à occuper le poste de contrôleur de gestion, puis de directrice administrative et financière. Dans le souci de diversifier ses activités professionnelles, elle décide, par la suite, d'intégrer l'administration publique.

Elle est cooptée comme responsable du Pôle des affaires administratives au sein du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos-Pse). Elle a aussi contribué à la mise en place et au lancement de la Délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des Jeunes (Der/Fj).

Une expérience qu'elle dit enrichissante dans la mesure où cela lui a permis de mieux appréhender la politique gouvernementale déclinée par le Chef de l'État, Macky Sall.

Pour la militante de l'Alliance pour la République (Apr), cette incursion dans l'administration lui a aussi fourni une occasion de mesurer le niveau d'engagement des autorités pour répondre aux attentes du peuple sénégalais.

Un état de fait parmi d'autres qui a renforcé l'intérêt de Victorine Ndèye pour les problématiques du développement économique et social du Sénégal. Son entrée dans la galaxie gouvernementale devra lui permettre de légitimer son parcours.

OUMAR SARR

Un informaticien au département des Mines et de la Géologie

L'un des faits marquants du remaniement ministériel du 1er novembre dernier est la nomination d'Oumar Sarr comme ministre des Mines et de la Géologie.

Ancien secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds) de 2012 à 2019, il est le maire de Dagana depuis 1996, au moment où le Pds peinait à contrôler une collectivité territoriale.

Sur le plan académique, Oumar Sarr est passé par les classes préparatoires aux grandes écoles (Maths sup/Math spéciales) entre 1976 et 1978.

Une fois le diplôme d'ingénieur obtenu en juillet 1981 (mention très bien), il se lance à la recherche du Doctorat à l'Université Paris 6. La soutenance de sa thèse a eu lieu en décembre 1985.

Et il s'en est sorti avec la mention « Très Honorable ». En France, Oumar Sarr fut engagé dans le milieu associatif.

Membre de l'Association des étudiants sénégalais en France (Aesf), il a dirigé cette structure de 1981 à 1985. M. Sarr a aussi rejoint la Fédération des étudiants d'Afrique noire vivant en France dès son arrivée en 1976.

En 1993, il adhère au Pds. Auparavant, il a eu à militer à la Ligue communiste des travailleurs (Lct) avec Doudou Sarr, Mamadou Bamba Ndiaye (ex-Msu) et Aminata Touré, son ancienne épouse. Spécialiste en informatique, il était présenté au Pds comme étant parmi ceux qui ont rendu transparent le fichier électoral en dénichant les méthodes de fraudes.

Sous le régime libéral (2000-2012), il a occupé de nombreux postes ministériels (Pêche ; Urbanisme ; Habitat et Construction ; Hydraulique et Assainissement). Il a également été directeur général de la Sicap.

À la perte du pouvoir, en 2012, il passe de chargé des élections, à secrétaire général adjoint, puis coordonnateur du parti. Il joue un grand rôle dans l'opposition à Macky Sall jusqu'en 2019.

Après la présidentielle de 2019, suite à des divergences avec Me Wade concernant la gestion du Pds, il va créer, avec les Babacar Gaye et Me El hadji Amadou Sall le mouvement And Suxali Sopi devenu Parti des libéraux et démocrates (Pld-Ànd Suxali) et membre de la majorité élargie depuis le dernier remaniement.

ALY SALEH DIOP, MINISTRE DE L'ÉLEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES

« La production de bienfait, c'est cela qui me fait courir »

Politiquement féconde, la terre du Djolof a produit des ténors comme les ministres, députés, maires et responsables politiques Maguette Lô, Daouda Sow, Abdoulaye Niang, Djibo Leyti Kâ, Mbayang Leyti Ndiaye, Aly Saleh, Cheikh Sidy Alboury Ndiaye, Ali Ngouille Ndiaye, Samba Ndiobène Kâ... .

La nomination d'un fils de Dahra, Aly Saleh Diop, secrétaire national chargé de la Massification, de la représentation et de la pacification du parti Rewmi, également coordonnateur départemental de Linguère, à la tête du ministère de l'Élevage et des Productions animales en est la dernière illustration.

L'agriculture, l'élevage, les eaux et forêts, ça connait l'homme de l'ombre du parti Rewmi. Aly Saleh Diop, nouveau ministre de l'Élevage et des Productions animales, a commencé sa carrière en 1983 au ministère du Développement rural alors dirigé par Bator Diop, fraîchement diplômé de la Faculté des Sciences juridiques et économiques de l'Ucad après un bac D.

Né il y a 63 ans dans une famille de socialistes à Kamb, à 40 km au nord de Dahra, à la périphérie de Yang Yang, il déménage, à l'âge de trois ans, avec ses parents à Dahra.

Aly Saleh Diop est scolarisé entre Dahra et Linguère, puis il rejoint le domicile dakarois de son oncle Aly Saleh, ancien maire de Daara Djolof, pour terminer son cursus au lycée Papa Guèye Fall.

Il garde de cette époque une amitié intacte avec ses camarades de promotion Mafall Fall, devenu principal de lycée, Baba Sylla, ingénieur polytechnicien et chef d'entreprise, et Pape Biram Lakh, cadre de la Lonase à la retraite.

En 1984, il prend une année sabbatique et intègre le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) de Montpellier pour y réaliser un Dea en Économie. À son retour, il trouve Famara Ibrahima Sagna qui hérite du ministère du Développement rural.

« C'est véritablement lui qui m'a couvé et fait éclore mon talent », dit-il, plein de reconnaissance vis-à-vis de son mentor qui l'a laissé piloter le dossier du Sommet des Chefs d'État du Cilss de 1986.

C'est lui encore qui l'envoie à la Fao se perfectionner sur les questions liées à la sécurité alimentaire et le nomme, en 1987, à la Direction commerciale du Commissariat à la sécurité alimentaire.

À ce poste, il mène une mission de régulation du marché des céréales et productions locales et noue un partenariat avec la populaire émission du monde rural « Dissoo » du journaliste Abdel Kader Diokhané sur la Rts.

Après un audit favorable, Aly Saleh Diop change de cap en 1990. Bva (institut de sondage) ouvre une antenne Afrique à Dakar et lui confie la direction du département agriculture.

En 1992, il crée sa propre structure, l'Institut de recherche et d'investigation par sondage (Iris), qu'il dirigeait jusqu'à sa nomination au Gouvernement.

Président de l'Asc Dahra, Aly Saleh Diop est un sportif qui pratique en salle et marche 12 km chaque dimanche.