Tchad: Des habitants de N'Djamena fuient les inondations

Dans plusieurs quartiers du 9ème arrondisement de la capitale les habitants doivent quitter leurs maisons.

Cela se passe dans plusieurs quartiers du 9ème arrondisement de la capitale : des rues envahies par les eaux. Et ce n'est pas la saison des pluies qui est en cause mais la rupture de la digue de protection qui a été submergée par la montée des eaux du fleuve Chari. Sur place les habitants ne savent plus comment réagir et beaucoup prennent la fuite.

"Depuis cette nuit, nous sommes en train de transporter nos affaires. Vous voyez, ici, c'est une maison de deux pièces qui est partie sous l'eau", montre, les yeux rougis par la fatigue, Lisette Mahamat, le chef de carré numéro 53 du quartier Toukra dans la commune du 9e arrondissement. Lui a dû évacuer ses enfants et tous ses biens durant la nuit après avoir vu sa maison s'écrouler dans l'eau. "Pour le moment on ne sait pas où aller donc on va chercher un espace libre pour étaler nos nattes et dormir avec les enfants."

À 100 mètres de là, Célestine tient un de ses fils dans ses bras, ainsi qu'un grand sac plastique contenant quelques affaires. "Notre maison est inondée donc on est en train de ramasser nos effets pour partir", raconte-t-elle. "Des voisins nous ont secourus très tôt pour nous aider à ramasser nos affaires. Nous attendons un véhicule pour aller chez mon grand -frère en ville en espérant que l'eau se retire." Et la mère de famille de confier qu'elle n'a pas les moyens financiers de louer une autre maison...

Des vivres pour la population

Devant l'ampleur de la situation, le secrétaire général de la présidence, Kalzeubé Pahimi Deubet, qui s'est rendu sur deux des trois sites abritant des sinistrés, ne cache pas son émotion. "Partout où nous sommes passés, les maisons sont dans l'eau", confirme-t-il. "Cette situation a occasionné un déplacement massif. Sur un des sites il y a 1.957 ménages et sur le deuxième il y en a 1.818. C'est une situation qui empire de jour en jour." Il promet que le ministère en charge de la solidarité va mettre des vivres et des biens de première nécessité à disposition des populations.

Entretemps, plusieurs jeunes volontaires de la commune du 9e arrondissement, appuyés par la mairie sont à pied d'œuvre pour colmater certaines parties de la digue qui a cédé, afin d'empêcher la progression des eaux.