Maroc: Volonté du Maroc et des Emirats Arabes Unis de renforcer leurs relations

Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane: L'ouverture du consulat général des EAU donnera un nouvel élan à la coopération bilatérale

Nasser Bourita : Le peuple marocain apprécie à sa juste valeur la décision historique des Emirats d'ouvrir un consulat à Laâyoune

L' ouverture mercredi d'un consulat général des Emirats Arabes Unis à Laâyoune donnera un nouvel élan aux relations "solides et stratégiques" entre les deux pays, a affirmé le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane. "Cet acte est révélateur du caractère séculaire et stratégique ayant toujours marqué les liens entre nos deux pays", a souligné le ministre émirati dans une allocution vidéo pré-enregistrée diffusée lors d'une cérémonie tenue à l'issue de l'inauguration du consulat général des EAU à Laâyoune.

Il a également émis l'espoir de voir cette représentation diplomatique jouer un "rôle déterminant" dans la consolidation des opportunités économiques, l'élargissement des domaines d'entente et la promotion des canaux de coopération. Le chef de la diplomatie émiratie a fait remarquer que le Maroc et les Emirats Arabes Unis sont liés par des relations distinguées et solides, bâties sur le socle de la fraternité sincère, de la solidarité permanente, du respect mutuel et de la coopération constructive instauré par les regrettés SM Hassan II et Cheikh Zayed ben Soltane Al Nahyane, rappelant la participation des EAU à la glorieuse Marche Verte.

Ces liens, a-t-il fait observer, ont été renforcés davantage ces dernières années, grâce au leadership de SM le Roi Mohammed VI et de ses frères SA Cheikh Khalifa Ben Zayed al-Nahyane, Président des Emirats Arabes Unis, SA Cheikh Mohammed Ben Rashed Al Maktoum, vice-président des EAU, émir de Dubaï, et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Emirats Arabes Unis

Le ministre a indiqué que son pays a toujours soutenu toutes les causes justes du Maroc dans les divers forums régionaux et internationaux, notant que cet appui reflète les liens de fraternité et de coopération fructueuses entre les deux Etats frères. Il a également salué "le rôle pionnier" de SM le Roi dans la poursuite de la coordination et de la concertation, avec la sage direction de l'Etat des Emirats, en matière de consécration de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région, ainsi que le soutien aux efforts internationaux et onusiens visant la résolution des conflits aux échelles régionale et mondiale.

Il s'agit également d'échanger les points de vue pour arriver à une vision commune permettant aux populations de la région de jouir d'une vie digne basée sur l'optimisme et la sécurité en vue de relever les défis conjoints, a-t-il noté. De son côté, l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Rabat, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, a souligné que l'ouverture d'un consulat général de son pays dans la capitale du Sahara marocain, qui coïncide avec la célébration du 45ème anniversaire de la Marche Verte, offre l'occasion de booster les relations bilatérales pour davantage de coopération efficiente et fructueuse.

Le diplomate émirati a souligné que cette représentation diplomatique ouvrira de larges perspectives pour la promotion de la coopération et du développement des relations bilatérales, conformément aux directives clairvoyantes des dirigeants des deux pays. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant l'étranger, Nasser Bourita, a déclaré que le peuple marocain apprécie "à sa juste valeur" la décision "historique" de l'Etat des Emirats Arabes Unis d'ouvrir un consulat général à Laâyoune, en soutien à l'intégrité territoriale du Royaume.

Les Emirats Arabes Unis sont le premier pays arabe non africain à ouvrir un consulat dans les provinces du Sud du Royaume, s'est félicité le ministre dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie d'inauguration de ce consulat, rappelant que les Emirats rejoignent ainsi les quinze pays africains ayant déjà ouvert des représentations diplomatiques dans les deux grandes villes du Sahara marocain: Laâyoune et Dakhla. La décision d'ouvrir ce consulat concrétise, sur le plan politique, une position souveraine constante de l'Etat des Emirats Arabes Unis en soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, at-il relevé.

Sur le plan juridique, a-t-il ajouté, cette décision reflète la volonté de ce pays de mettre en place une structure pour la défense, au niveau territorial, des intérêts de ses ressortissants, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, et de leur apporter l'assistance nécessaire. Le consulat constitue aussi, sur le plan diplomatique, un mécanisme pour le renforcement de la coopération bilatérale et le développement des échanges commerciaux, économiques, culturels et scientifiques, a-t-il souligné Nasser Bourita a affirmé qu'il est de bon augure que cet évènement coïncide avec la célébration par le peuple marocain du 45ème anniversaire de la Marche Verte et la commémoration par les Émirats de la "Journée du drapeau" qui symbolise l'union nationale et renforce le sentiment d'appartenance à la nation.

C'est dans cette conjoncture pleine de symboles, a-t-il dit, qu'intervient la décision souveraine de l'Etat des Emirats Arabes Unis d'ouvrir un consulat général à Laâyoune pour réaffirmer, de la manière la plus concrète et la plus éloquente, son soutien constant et infaillible à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale. Nasser Bourita a relevé que ce nouveau geste des Emirats n'est pas fortuit, mais constitue le prolongement des relations historiques solides dont les bases ont été jetées par les défunts SM Hassan II et SA le Prince Zayed Ben Soltane Al Nahyane durant plus de trois décennies.