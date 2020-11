Algérie: Enseignement supérieur - 51,36% des bacheliers orientés vers leur 1er choix

Alger — Près de 51% de bacheliers (session 2020) sur un total de 279.959 ont été orientés vers leur premier choix, a déclaré jeudi à Alger Achour Boudjama, chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Intervenant lors d'une conférence de presse, M. Boudjana a inqidué que 51,36 % des nouveaux bacheliers ont été orientés vers leur premier choix, soit 136.461 étudiants.

Selon les statistiques du ministère, le nombre des lauréats au baccalauréat est de 279.959, dont 269.567 ont effectué leur préinscriptions d'entrée à l'université (96,28 %).

Selon M. Boudjana, le traitement des cas spéciaux autorisé par les établissements de l'enseignement supérieur se fait au niveau des établissements universitaires du 18 au 25 novembre en cours. La plateforme réservée aux demandes d'hébergement sera ouverte du 25 au 30 du même mois.

Les entretiens et la réorientation de ceux n'ayant obtenu aucun de leurs choix dans la première étape sont prévus du 6 au 13 novembre.

Pour les nouveaux bacheliers, il a été décidé, à l'exception des branches des sciences médicales, l'annulation de la moyenne nationale dans les branches des sciences et techniques des activités physiques et sportives, les écoles normales supérieures (ENS), les sciences vétérinaires et les sciences politiques, a affirmé récemment le ministre de l'Enseignement supérieur.

Il s'agit également de prendre en charge les candidats qui ont échoué aux examens d'accès aux ENS et aux instituts des sciences et techniques des activités physiques et sportives, en les orientant automatiquement vers leur choix suivant non subordonné à l'examen dans le cadre du respect des moyennes minimales".

Il sera accordé à cette catégorie une deuxième chance à travers les 6 choix disponibles, à condition que deux choix au moins concerneront la formation de licence à inscription locale ou régionale et ce en tenant en compte des moyennes minimales pour accéder aux différentes formations.

La même procédure a été maintenue pour les bacheliers avec mention excellent, ainsi que l'annulation de la condition relative à la circonscription géographique.