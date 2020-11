Afrique: Des personnages publics au front

Ce ne sont pas des inconnus du paysage politique. L'un faisait partie du comité de campagne du no 14 (Savanne-Rivière-Noire) pour les législatives de 2019, l'autre est le président sortant du conseil de district de Rivière-Noire.

Il s'agit de Christian Troylukho et de Steeve Magdeleine, respectivement. Christian Troylukho fait son baptême du feu aux élections villageoises au sein de la Grande-Rivière-Noire Social Team (GRNST). «C'est ma première participation et je représente les habitants de Grande-Rivière-Noire et La Preneuse. Mon équipe, la GRNST, est composée de conseillers sortants et de nouveaux candidats. Nous voulons continuer les projets de développement déjà enclenchés.»

S'il trouve le besoin de briguer les suffrages à ces élections, c'est parce que «c'est dans le sang», dit-il. Son père était maire et est toujours conseiller municipal à Quatre-Bornes, sous la bannière du Mouvement socialiste militant. Mais notre interlocuteur avance que, depuis son plus jeune âge, il est au service des autres, que ce soit au sein de l'église ou dans le quartier. Christian Troylukho a une formation de Peer Educator et de Peer Counsellor. Il a également une formation en sociologie politique et a remporté le Gold Award à l'International Convention on Quality Control Circles 2018 à Singapour. «Et aujourd'hui, je mets tous ces talents et formations au service des habitants de La Preneuse et de Grande-Rivière-Noire.» Comment son parti compte-t-il se différencier de ses adversaires ? «Nous voulons faire la différence dans la qualité. Au sein des équipes adverses, il y a trois présidents sortants. Ont-ils un bilan à présenter aux habitants ? Sous la houlette de Sanjay Babajee, on peut afficher le tableau : installation de toilettes publiques à côté de la salle de gym, renouvellement des équipements de la salle de gym, installation de lampadaires sur la route menant vers les Gorges de la Rivière-Noire, extension du village hall.»

Christian Troylukho dit se présenter à ces élections pour faire avancer des projets. Pour ne citer que quelques-uns, la GRNST veut continuer avec la deuxième phase de l'extension du village hall, permettant ainsi aux habitants d'avoir une salle de fêtes à un coût abordable. Autre projet: construire des toilettes au cimetière de Rivière-Noire. «Si nous arrivons, avec l'aide du gouvernement, à trouver un terrain, nous construirons un Foot Five.» Il précise toutefois que les développements doivent être durables, dans le respect des normes écologiques et avec la participation des habitants.

L'autre personnage public à se présenter est Steeve Magdeleine. Cet ancien président du conseil de district de Rivière-Noire fait partie de l'équipe Albionnais Avant Tout avec pour emblème, une locomotive. Il affirme que c'est cette «proximité contagieuse» avec les habitants qui le motive à rempiler. «La proximité sera un atout ; la disponibilité déterminante pour ces élections pour notre équipe.»

Le candidat se dit fier d'avoir pu venir avec des projets et les réaliser. «Cela fait huit ans que j'apporte ma contribution au village en tant que conseiller et président.» Selon lui, il y a eu beaucoup de changements dans la région d'Albion. Notamment l'éclairage des routes. Steeve Magdeleine aurait souhaité une deuxième phase d'éclairage, mais cela n'a pas abouti. «Nous n'avons pas eu suffisamment de budget. Mais nous avons quand même pu renouveler notre flotte vieille de 20 ans avec huit véhicules neufs.»

Steeve Magdeleine maintient qu'il veut garder cette proximité avec les habitants. «Je veillerai à ce qu'il y ait des réunions fréquentes avec les habitants.» L'équipe a déjà une liste de projets prioritaires, mais tout dépendra du financement. Parmi ces projets, l'éclairage de la route de Belle-Vue à Petite-Rivière, qui figure dans le Budget 2020-21 du conseil de district. Et la construction d'un village hall à Morcellement Belle-Vue. Mais également la réfection des routes; ou encore voir avec les habitants comment développer un terrain d'un arpent obtenu au Morcellement Serenis