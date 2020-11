Gambie: Visite surprise du Président Barrow dans certains ministères

communiqué de presse

Palais Présidentiel, Banjul, 4 Novembre 2020: Le Président Adama Barrow, lors d'une visite surprise ce mercredi a plusieurs ministères du Gouvernement au Quadrangle, a déclaré que cette visite n'est nullement une chasse aux sorcières mais plutôt un exercice d'évaluation, d'analyse et de compréhension.

Accompagné par le Sécrétaire General et Chef de la Fonction Publique ainsi que le Sécrétaire du Cabinet, le Président a visité le Bureau du Personnel (PMO), le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l'Administration Locale et des Terres, le Ministère de la Culture et du Tourisme et le Ministère des Finances.

Au Bureau du Personnel, le Président a demandé au Directeur de Cabinet de diriger et de coordonner les efforts visant à instaurer la discipline dans la Fonction Publique par l'encouragement et la promotion des notions de ponctualité et d'assiduité dans les lieux de travail.

" Une grande responsabilité vous a été confiée dans un poste de confiance et d'autorité. La discipline est donc quelque chose que vous ne devez pas compromettre" a-t-il observé.

Pendant qu'il inspectait le Service des Archives du Bureau de Gestion du Personnel, le Président a exprimé ses préoccupations concernant non seulement l'entretien, le maintien, la préservation, mais surtout les difficultés liées a l'accès aux documents, et ce, en temps opportun.

Le Directeur de Cabinet Jawara a promptement révélé que le Ministère a déjà commencé le processus de transition vers un système de gestion électronique.

Le message du Président a été clair et sans ambiguïté dans tous les bureaux qu'il a visités: " Travailler toujours pour l'intérêt supérieur de la Gambie et non pas pour Adama Barrow". Il s'est entretenu avec le personnel et les a exhortés à la discipline, l'efficacité et honnêteté dans l'exécution de leurs fonctions.

Au Ministère des Ressources Foncières, le Président Barrow s'est entretenu avec le Directeur de Cabinet et le Ministre sur la question des conflits fonciers.

Le Directeur de Cabinet Sanyang l'a cependant assuré qu'ils sont en consultation avec le Ministère de la Justice en vue de garantir la mise en œuvre des décisions de justice concernant les conflits fonciers.

Mettant l'accent sur l'importance de la résolution prompte et rapide des conflits fonciers, le Président Barrow a déclaré: " Nous sommes en démocratie et les tribunaux sont indépendants. J'ai la conviction que les jugements rendus sont justes et doivent être respectés" a-t-il remarqué.

Le Ministre des Terres, l'Honorable Musa Drammeh, a profité de cette occasion pour mettre en exergue certains projets majeurs du Ministère, dont le système de données en ligne de toutes les propriétés foncières du pays. Le Président Barrow les a incités à communiquer davantage et à poursuivre le bon travail.

Au Ministère des Finances, le Président a été informé que ce Ministère est en train de préparer le Budget 2021 avec un accent particulier sur le développement des infrastructures, la santé, l'agriculture, l'éducation et une réduction importante des frais de voyage et des dépenses associées.

Tout au cours de cet exercice, le problème principal relevé par les différents ministères demeure le besoin urgent de surfaces de bureaux. Le Président a rassuré que cette question fera l'objet de discussions avec son Gouvernement.

Le Gouvernement du Président Barrow a entrepris une série de reformes en vue de l'amélioration de la Fonction Publique dans le cadre du programme de Réformes de la Fonction Publique, et ce, afin de garantir et assurer une prestation de service de qualité et efficace aux Gambiens.

Par conséquent, le Président a exhorté les fonctionnaires à adopter une attitude positive afin de réaliser les résultats escomptés dans la prestation des services publiques.