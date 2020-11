Sénégal: Services de l'Etat, établissements publics, sociétés nationales - La répartition du Président Macky Sall

document

Après le chamboulement de son équipe gouvernementale, lundi dernier, le chef de l'Etat Macky Sall a pris une autre décision de taille.

Il a signé le même jour, un décret n°2020-2100 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, le secrétariat général du gouvernement et les ministères. Lesoleil.sn vous livre, en exclusivité et in extenso, ce document.

Décret n° 2020 - 2100

Portant répartition des services de l'état et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, le Secrétariat général du Gouvernement et les ministères

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple -Un-But-Une Foi

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 90 - 07 du 26 juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique;

VU la loi d'orientation n° 2009 - 20 du 04 mai 2009 sur les Agences d'exécution ;

Vu le décret n° 2007 - 909 du 31 juillet 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Présidence de la République, modifié ;

Vu le décret n° 2017-314 du 15 février 2017 fixant les règles de création et d'organisation des structures de l'administration centrale des ministères ;

Vu le décret n° 2020 - 2098 du 1er novembre 2020 portant nomination des ministres et secrétaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2020 - 103 du 1er novembre 2020 portant nomination d'un Ministre d'Etat, Directeur de Cabinet du Président de la République ;

Vu le décret n° 2020 - 2104 du 1er novembre 2020 portant nomination d'un Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République ;

Vu le décret n° 2020 - 2105 du 1er novembre 2020 portant nomination d'un Ministre, Secrétaire général du Gouvernement ;

D E C R E T E :

Article premier. - Les services de l'Etat sont répartis entre la Présidence de la République, le Secrétariat général du Gouvernement et les ministères ainsi qu'il suit :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

1°Cabinet du Président

de la République et services

rattachés :

- Inspection générale d'Etat ;

- Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption ;

- Commission d'évaluation et de suivi des Politiques et Programmes publics,

- Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz ;

- Commission nationale du Dialogue des Territoires .

Pôle diplomatique :

- Conseiller(s) diplomatique(s) ;

- Bureau du représentant personnel du Chef de l'Etat auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Pôle des affaires

protocolaires :

- Service du Protocole présidentiel,

- Grande Chancellerie de l'Ordre national du Lion.

Pôle Communication

et Porte - Parolat :

- Bureau d'information gouvernementale ;

- Cellule audiovisuelle ;

- Cellule Digitale.

Pôle Sécurité :

- Délégation générale au Renseignement national ;

- Secrétariat du Conseil national de Sécurité .

Pôle de Coordination

des missions régaliennes :

- Secrétariat du Conseil supérieur de la Magistrature ;

- Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ;

- Commission nationale de la Gestion des Frontières.

2° Cabinet politique.

3° Cabinet militaire du

Président de la République :

- Inspection générale des Forces armées ;

- Etat-Major particulier du Président de la République ;

- Haute Autorité chargée de la coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté Maritime et de la protection de l'environnement marin ;

- Haute Autorité des Aéroports du Sénégal ;

- Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité.

- Gouvernance militaire du Palais;

- Escadrille présidentielle.

4° Cabinet du Ministre

chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent :

- Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent ;

- Fonds de Soutien au Suivi du Plan Sénégal Emergent.

5° Services du Palais :

- Hôtel du Palais ;

- Intendance des Palais nationaux.

6° Secrétariat général de la

Présidence de la République et services rattachés :

- Contrôle financier ;

- Bureau Organisation et Méthodes ;

- Direction des Moyens généraux;

- Direction générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d'Information ;

- Service Informatique ;

- Bureau de Suivi et de Coordination ;

- Bureau d'Appui aux Projets Prioritaires ;

- Bureau des Affaires juridiques et institutionnelles ;

- Bureau Interne de Prospective politique et sociale ;

- Bureau d'Analyse et de Synthèse ;

- Bureau d'Appui au Renforcement du Capital humain ;

- Bureau de Suivi de l'Emploi des Jeunes et de la Transition numérique ;

- Bureau de Suivi de la Transition écologique ;

- Bureau des Cultures urbaines ;

- Bureau d'Assistance sociale ;

- Bureau du Courrier général et de la Documentation ;

- Commission de Contrôle des Véhicules administratifs ;

- Commission de contrôle et de Suivi du Patrimoine immobilier de l'Etat à l'étranger ;

- Cellule de passation des Marchés publics ;

- Laboratoire radioélectrique ;

- Cellule Formation, Education et Culture ;

- Conseil des Infrastructures ;

- Comité national chargé de la Gestion de la Situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes déplacées ;

7° Autres administrations :

- Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes ;

- Agence de Gestion du Patrimoine bâti de l'Etat ;

- Agence Nationale pour la Relance des Activités en Casamance;

- Autorité de Régulation des Marchés publics ;

- Commission de protection des Données Personnelles ;

- Commission nationale de Cryptologie ;

- Observatoire National de l'Investissement ;

- Observatoire national de la Parité ;

- Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les industries extractives ;

- Conseil national de Lutte contre le Sida ;

- Comité de pilotage du Projet Pôle de Développement de la Casamance ;

- Comité sénégalais des Droits de l'Homme ;

- Bureau d'Architecture et de Conservation des Palais nationaux ;

- Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose ;

- Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes ;

- Millenium Challenge Account Sénégal (MCA - Sénégal II) ;

- Ecole nationale de Cybersécurité;

- Centre International de Conférences Abdou DIOUF;

- Centre des Expositions de Diamniadio.

SECRETARIAT GENERAL

DU GOUVERNEMENT

1° Directions et services :

- Direction de l'Activité Normative;

- Direction de l'Imprimerie nationale ;

- Direction des Archives du Sénégal ;

- Direction de la Coopération technique ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

2° Services rattachés :

- Bureau de Prospective Economique ;

- Bureau du Chiffre ;

- Service informatique ;

- Service du parc automobile ;

- Service de Gestion du Building administratif ;

- Bureau du Courrier général ;

- Cellule de passation des marchés ;

- Cellule de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes;

- Cellule de Communication ;

- Cellule de lutte contre la Malnutrition ;

- Conseil national Sécurité Alimentaire ;

- Haut Conseil national de la Sécurité sanitaire mondiale ;

- Commission d'Evaluation des Agences d'Exécution ;

- Comité interministériel de Restructuration des Entreprises publiques et parapubliques ;

- Comité interministériel à la Prévention et à la Sécurité routières;

- Unité de suivi de la performance de l'action publique ;

- Unité de suivi de la rationalisation du portefeuille de l'Etat ;

- Unité de suivi de la réforme de l'administration territoriale et de l'Acte III de la Décentralisation ;

- Unité de mutualisation et d'unification des fichiers de l'Etat ;

- Unité de veille et de rationalisation des charges courantes de l'Etat ;

- Unité de coordination de la gestion des sphères ministérielles de Diamniadio ;

- Unité de suivi de la promotion du numérique ;

- Unité de suivi de la réforme de l'utilisation des véhicules administratifs ;

- Unité de suivi de la réforme foncière.

3° Autres administrations :

- Autorité de Radioprotection et de Sûreté nucléaire ;

- Haute Autorité du WAQF.

MINISTÈRE DES

FORCES ARMEES

1° Cabinet civil et services

rattachés :

- Inspection interne.

2° Cabinet militaire et Services rattachés :

- Bureau de Liaison et du Courrier;

- Bureau de Sécurité du Building administratif ;

- Bureau de l'Action sociale des Forces armées ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Cellule de passation des Marchés publics.

3° Services propres :

- Etat-Major général des Armées;

- Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale.

4° Directions :

- Direction de la Justice militaire;

- Direction du Contrôle des Etudes et de la Législation ;

- Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol ;

- Direction des Personnels militaires et de la Mobilisation ;

- Direction des Affaires administratives, de l'Equipement et du Budget ;

- Direction du Patrimoine historique des Armées ;

- Direction du Génie et de l'Infrastructure ;

- Direction du Matériel ;

- Direction des Transmissions ;

- Direction de l'Intendance ;

- Direction de la Santé des Armées;

- Direction de l'Information et des Relations publiques ;

- Direction de la Protection et de la Sécurité des Armées ;

- Direction de l'Action sociale des Armées.

6° Autres administrations :

- Agence pour la Réinsertion sociale des Militaires ;

- Agence pour le Logement des Forces Armées ;

- Fondation des Invalides et Mutilés militaires.

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection générale des Finances;

- Cellule nationale de Traitement des Informations financières ;

- Projet de Coordination des Réformes budgétaires et financières;

- Cellule d'Appui à la mise en œuvre du MCA Sénégal II.

- Cellule de Communication.

2° Secrétariat général et

Services rattachés :

- Cellule d'Etudes et de Planification ;

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Bureau du Courrier commun ;

- Cellule des Affaires juridiques.

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Cellule des Etudes, de la Planification et du suivi- évaluation.

3° Directions générales :

Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor :

- Services propres ;

- Direction du Contrôle interne ;

- Direction de l'Administration et du Personnel ;

- Direction de l'informatique ;

- Trésorerie générale ;

- Direction de la Comptabilité publique ;

- Direction du Secteur parapublic;

- Direction de la Dette publique ;

- Direction du Secteur public local;

- Paierie générale du Trésor ;

- Recette générale du Trésor ;

- Trésorerie-Paierie pour l'Etranger ;

- Agence comptable des grands projets ;

- Trésoreries-Paieries régionales ;

Direction générale des Douanes :

- Services propres ;

- Direction du Contrôle interne ;

- Direction de la Règlementation et de la Coopération internationale ;

- Direction des Opérations douanières ;

- Direction de la Facilitation et du Partenariat avec l'Entreprise ;

- Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières ;

- Direction du Personnel et de la Logistique ;

- Direction des Systèmes informatiques douaniers ;

- Services extérieurs ;

Direction générale des Impôts et des Domaines :

- Services propres ;

- Direction du Contrôle interne ;

- Direction de la Législation, des Etudes et du Contentieux ;

- Direction de l'Administration et du Personnel ;

- Direction des Domaines ;

- Direction du Cadastre ;

- Direction du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal ;

- Direction des Systèmes d'Informations ;

- Direction du Recouvrement ;

- Direction des grandes Entreprises ;

- Direction des moyennes Entreprises ;

- Direction des Services fiscaux.

Direction générale du Budget :

- Services propres ;

- Cellule de Suivi et de Synthèse;

- Cellule des Etudes et de la Réglementation ;

- Direction du Matériel et du Transit Administratif ;

- Direction du Contrôle interne ;

- Direction de l'Administration et du Personnel ;

- Direction des Systèmes d'Information ;

- Direction de la Programmation budgétaire ;

- Direction de l'ordonnancement des dépenses publiques ;

- Direction de la Solde ;

- Direction des Pensions ;

- Direction du Contrôle budgétaire;

Direction générale du Secteur financier et de la compétitivité :

- Services propres ;

- Direction de l'Administration et du Personnel ;

- Direction de la Monnaie et du Crédit ;

- Direction des Assurances ;

- Direction centrale des Marchés publics ;

- Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés ;

- Direction du Traitement automatique de l'Information ;

- Agence judiciaire de l'Etat ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement ;

- Direction des Ressources humaines.

5° Autres administrations :

- Fonds spécial de Soutien au Secteur de l'Energie ;

- Observatoire de la Qualité des Services financiers.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection générale de l'Administration de la Justice ;

- Commission nationale pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;

- Conseil consultatif national des droits de l'Homme et du droit international humanitaire ;

- Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes ;

- Service de Communication.

2° Cabinet du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Justice, chargé des Droits humains et de la Bonne Gouvernance :

3° Secrétariat général et

Services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Cellule des Etudes statistiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation ;

- Cellule Genre et de l'Equité ;

- Cellule de l'Informatique ;

- Cellule d'Exécution administrative et financière du Programme sectoriel Justice ;

- Cellule des Affaires juridique ;

- Centre national des Archives judiciaires ;

- Service des Archives et de la Documentation administrative ;

- Bureau du Courrier commun.

4° Directions :

- Direction des Affaires civiles et du Sceau ;

- Direction des Affaires criminelles et des Grâces ;

- Direction des Services judiciaires;

- Direction de l'Education surveillée et de la Protection sociale ;

- Direction de l'Administration pénitentiaire ;

- Direction de la Justice de Proximité et de la Promotion de l'Accès au Droit ;

- Direction des Constructions des Palais de Justice et autres Edifices;

- Direction des Droits humains ;

- Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;

- Direction du Suivi et de l'Evaluation des Politiques de Bonne Gouvernance ;

- Direction de la Dématérialisation et de l'Automatisation des Services judiciaires ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

5° Autres administrations :

- Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté.

MINISTÈRE DES

AFFAIRES ETRANGERES

ET DES SENEGALAIS DE

L'EXTERIEUR

1° Cabinet et services rattachés:

- Cellule des Etudes, de l'Analyse et de la Prospective ;

- Service de l'Information, de la Communication et des Relations publiques ;

- Bureau des Pèlerinages ;

- Haut Conseil des Sénégalais de l'Extérieur ;

- Bureau d'Accueil, d'Orientation et de Suivi des Emigrés ;

- Bureau des passeports spéciaux.

2° Cabinet du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, chargé des Sénégalais de l'Extérieur :

3° Secrétariat général et

services rattachés :

- Inspection des Services ;

- Service du Courrier général et de la Valise diplomatique ;

- Service du Chiffre ;

- Cellule de la Planification, du Suivi-évaluation et des Statistiques ;

- Cellule de passation des marchés publics.

- Cellule genre et de l'Equité ;

- Cellule de l'informatique.

4° Directions :

- Direction Afrique et Union Africaine ;

- Direction Asie - Pacifique et Moyen Orient ;

- Direction Europe - Amérique et Océanie ;

- Direction des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle ;

- Direction des Organisations Internationales et de la Mondialisation ;

- Direction de l'Intégration économique régionale et du Nepad ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement ;

- Direction du Protocole, des conférences internationales et de la Traduction ;

- Direction des Affaires juridiques et consulaires ;

- Direction de la Francophonie.

Direction générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur :

- Direction de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'Extérieur ;

- Direction de l'Appui à l'Investissement et aux Projets.

5° Autres administrations :

- Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam;

- Centre national d'Action anti-mines ;

- Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur ;

- Bureau de Coordination du Comité Permanent de I'OCI pour l'information et les Affaires Culturelles.

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection des Services de Sécurité ;

- Inspection de l'Administration centrale et territoriale ;

- Brigade nationale des Sapeurs - Pompiers ;

- Comité interministériel de Lutte contre la Drogue ;

- Cadre d'Intervention et de Coordination interministériel des opérations de Lutte anti terroriste ;

- Cellule de Lutte anti - terroriste;

- Cellule de Communication ;

- Service des Télécommunications;

- Bureau de la vidéosurveillance.

2° Secrétariat général et

services rattachés :

- Cellule de passation des marchés publics ;

- Cellule des Etudes, de la Planification et du suivi-évaluation ;

- Bureau du Courrier commun ;

- Cellule de l'informatique ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Service des Archives communes et de la documentation ;

- Cellule des Affaires juridiques.

3° Directions :

Direction générale de la Police nationale :

- Direction de la Sécurité publique;

- Direction de la Police judiciaire;

- Direction de la Surveillance du Territoire ;

- Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyage ;

- Direction de la Police de l'Air et des Frontières ;

- Direction des Ressources humaines ;

- Direction du Budget et des Matériels ;

- Direction de la Formation ;

- Direction du Groupement mobile d'Intervention ;

- Direction de l'Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants ;

Direction générale des Elections:

- Direction des Opérations électorales ;

- Direction de la Formation et de la Communication ;

- Direction des Ressources humaines et des Finances.

Direction générale de l'Administration territoriale :

- Direction de l'Action territoriale;

- Direction des Libertés publiques et de la Législation ;

- Direction du Partenariat avec les Organisations Non gouvernementales;

- Direction des Ressources humaines et du matériel ;

Direction de l'Automatisation des Fichiers ;

Direction de la Protection civile ;

Direction des Constructions ;

Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

4° Autre administration :

- Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité.

MINISTERE DES

INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection interne ;

- Bureau de Communication et de Documentation.

2° Cabinet du Secrétaire d'Etat, auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Réseau ferroviaire.

3° Secrétariat général et

services rattachés :

- Cellule de passation des marchés ;

- Cellule des Etudes, de la Planification et du suivi-évaluation ;

- Bureau de Supervision du Contrôle technique des Véhicules automobiles ;

- Bureau des Corridors ;

- Cellule de l'informatique ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Bureau du Courrier commun.

4° Directions :

- Direction des Stratégies de Désenclavement ;

- Direction des Routes ;

- Direction des Transports routiers ;

- Direction des Chemins de fer ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

5° Autres administrations :

- Centre de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics ;

- Centre de Formation et de Perfectionnement aux Métiers du Rail;

- Agence des Travaux et de Gestion des Routes ;

- Agence nationale des Chemins de Fer.

MINISTÈRE DE

L'ECONOMIE, DU PLAN ET

DE LA COOPERATION

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection interne ;

- Cellule d'Intelligence Economique ;

- Cellule attractivité et compétitivité ;

- Cellule de Communication.

2° Secrétariat général et

Services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Cellule de l'informatique ;

- Cellule d'évaluation et de la performance ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Bureau des archives et de la Documentation ;

- Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

Direction générale de la Planification et des Politiques économiques :

- Services propres ;

- Direction de l'Administration et du Personnel ;

- Direction de la Planification ;

- Direction du Développement du Capital humain ;

- Direction de la Prévision et des Etudes économiques ;

- Unité de Coordination et de Suivi de la Politique économique ;

- Cellule de Suivi de l'Intégration;

- Centre d'Etudes de Politiques pour le Développement.

Direction générale de la Coopération, des Financements extérieurs et du Développement du Secteur privé :

- Services propres ;

- Direction de l'Administration et du Personnel ;

- Direction de la Coopération économique et financière ;

- Direction des Financements et des Partenariats Public-Privé ;

- Direction de l'Evaluation des Performances des projets et programmes ;

- Direction du Développement du Secteur privé ;

Direction de l'Administration générale et de l'Equipement ;

Direction des Ressources humaines.

4° Autres administrations :

- Agence nationale de la Statistique et de la Démographie ;

- Comité paritaire public-privé des Zones Economiques Spéciales ;

- Comité national d'Appui aux Partenariats - Public- Privé ;

- Fonds de Garantie des Investissements prioritaires.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU RENOUVEAU DU SERVICE PUBLIC

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection interne ;

- Service des relations publiques et de la Documentation.

2° Secrétariat Général et

services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Cellule d'Appui et d'Assistance à la Fonction publique locale ;

- Cellule des Etudes, de la Planification et du suivi-évaluation ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Cellule de l'Informatique ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Bureau du Courrier commun.

3° Directions et services :

Direction générale de la Fonction publique :

- Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux ;

- Direction de la Gestion prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences ;

- Direction de la Gestion des Carrières.

Direction du Renouveau du Service public ;

Direction des Systèmes d'Informations ;

Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

4° Autres administrations :

- Centre médico-social de la Fonction publique ;

- Centre national de Formation et d'Action (Cnfa).

MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection interne ;

- Service national d'Hygiène ;

- Cellule de la Communication ;

- Service national de l'Education et de l'Information sanitaire et sociale ;

- Cellule d'Appui et de Suivi du Plan national de Développement sanitaire.

2° Secrétariat général et

services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Bureau du Courrier commun ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Bureau des Archives et de la Documentation ;

- Cellule de la carte sanitaire et sociale, de la santé digitale et de l'observation de la santé;

- Cellule de l'Informatique.

3° Directions :

Direction générale de la Santé publique :

- Direction de la Lutte contre la Maladie ;

- Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant ;

- Direction de la Pharmacie et du Médicament ;

- Direction de la Prévention ;

- Direction des Laboratoires ;

Direction générale des Etablissements de Santé :

- Direction des Etablissements publics de santé ;

- Direction des établissements privés de santé ;

- Direction de la qualité, de la sécurité et de l'Hygiène hospitalières;

Direction générale de l'Action sociale :

- Direction de l'Action médico-sociale ;

- Direction de la Promotion et de la Protection des groupes vulnérables ;

- Direction de la Promotion et de la Protection des Personnes handicapées ;

Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance ;

Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques ;

Direction des Ressources humaines ;

Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

4° Autres administrations :

- Centre national de Formation des Techniciens en Maintenance hospitalière ;

- Ecole nationale de Développement sanitaire et social ;

- Ecole nationale des Travailleurs sociaux spécialisés ;

- Fonds d'Action sociale.

MINISTÈRE DE LA FEMME DE LA FAMILLE DU GENRE ET DE LA PROTECTION DES ENFANTS

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection interne ;

- Service des Actions sociales ;

- Bureau de la Communication et de la Documentation.

2° Secrétariat général et services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Cellule de l'informatique ;

- Cellule des études, de la planification et suivi évaluation ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Bureau des archives et de la Documentation ;

- Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

- Direction de la Famille et de la Protection des groupes vulnérables ;

- Direction des Organisations féminines et de l'Entreprenariat féminin ;

- Direction de l'Equité et de l'Egalité du Genre ;

- Direction de l'Evaluation des Projets ;

- Direction de la Promotion des droits et de la Protection des Enfants ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

4° Autres administrations :

- Centre national d'Assistance et de Formation pour les Femmes ;

- Fonds national de l'Entreprenariat féminin ;

- Fonds national de Crédit pour les Femmes ;

- Office national des Pupilles de la Nation ;

- Centre d'Accueil, d'Information et d'Orientation pour les Enfants en situation difficile ;

- Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits;

- Cellule d'appui à la Protection de l'Enfance.

MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection Interne ;

- Service de Presse et de Documentation.

2° Secrétariat général et services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Cellule de l'Informatique ;

- Cellule des études, de la planification et suivi - évaluation ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Bureau des archives et de la Documentation ;

- Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

- Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations minières ;

- Direction des Mines et de la Géologie ;

- Direction de la Prospection et de la Promotion minière ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

MINISTÈRE DE

L'AGRICULTURE ET DE

L'EQUIPEMENT RURAL

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection interne ;

- Bureau de la Formation professionnelle agricole ;

- Bureau des Relations avec les Organisations paysannes ;

- Bureau de la Législation agricole.

2° Secrétariat général et

services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Cellule de l'informatique ;

- Cellule des études, de la planification et suivi - évaluation ;

- Cellule Genre et de l'Equité ;

- Bureau des archives et de la Documentation ;

- Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

- Direction de l'Agriculture ;

- Direction de la Protection des Végétaux ;

- Direction de l'Horticulture ;

- Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles;

- Direction de la Modernisation de l'Equipement rural ;

- Direction du Financement et du Partenariat avec les Organisations;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement ;

- Direction des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels.

4° Autres administrations :

- Centre de Formation Professionnelle horticole ;

- Centre d'Initiation horticole ;

- Centre de Perfectionnement agricole ;

- Centre de Perfectionnement des maraîchers ;

- Centre de Formation des Techniciens en Agriculture et Génie rural ;

- Centre national de Formation en Cultures irriguées ;

- Agence nationale d'Insertion et de Développement agricole.

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection interne ;

- Bureau de la Communication.

2° Secrétariat général et

services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Programmes ;

- Cellule nationale de Suivi de l'Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Sénégal et de l'Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Gambie ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Cellule Informatique ;

- Bureau du Courrier, des Archives et de la Documentation.

3° Directions :

- Direction de l'Hydraulique ;

- Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau ;

- Direction de l'Assainissement ;

- Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

4° Autre administration :

- Secrétariat Exécutif du 9ème Forum Mondial de l'Eau.

MINISTERE DU TOURISME ET DES TRANSPORTS AERIENS

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection interne ;

- Secrétariat du Comité de Gestion du Fonds de Promotion touristique ;

- Cellule de la Promotion et des Aménagements touristiques ;

- Service des Relations publiques et de la Documentation.

2° Secrétariat général et

services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Cellule de l'informatique ;

- Cellule des études, de la planification et suivi - évaluation ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Bureau des archives et de la Documentation ;

- Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

- Direction des Infrastructures aéroportuaires ;

- Direction des Transports aériens;

- Direction des Investissements et des Aménagements touristiques ;

- Direction de la Promotion touristique ;

- Direction de la Réglementation touristique ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

4° Autres administrations :

- Agence des Aéroports du Sénégal;

- Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie ;

- Ecole nationale de Formation hôtelière et touristique ;

- Agence Sénégalaise de Promotion Touristique.

MINISTERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection interne ;

- Inspection de l'Administration locale ;

- Cellule de communication et des Relations publiques ;

- Comité national de Pilotage du Programme national de Développement local ;

- Service de la Formation.

2° Secrétariat général et services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Cellule de l'Informatique ;

- Cellule des études, de la planification et suivi - évaluation ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Bureau des archives et de la Documentation ;

- Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

- Direction des Collectivités territoriales ;

- Direction de l'Etat civil ;

- Direction de la promotion du Développement territorial ;

- Direction de l'Aménagement du Territoire ;

- Direction de la Coopération décentralisée ;

- Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

4° Autres administrations :

- Agence nationale de l'Aménagement du Territoire ;

- Agence de Développement municipal ;

- Agence de Développement local.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

1° Cabinet et services rattachés:

- Inspection générale de l'Education nationale ;

- Inspection interne ;

- Inspections d'Académie ;

- Inspection des Daaras modernes;

- Centre national d'Orientation scolaire et professionnelle ;

- Centre national de Documentation scientifique et technique ;

- Unité de Coordination des Projets d'Education ;

- Division des Affaires juridiques, des Liaisons et de la Documentation ;

- Division de l'Enseignement privé;

- Division de l'Enseignement arabe ;

- Division des Sports et des Activités de jeunesse ;

- Division du Contrôle médical scolaire ;

- Division de la Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication ;

- Division de la Radio - Télévision scolaire.

2° Secrétariat général et

services rattachés :

- Cellule de Passation des Marchés publics ;

- Bureau de la Communication et de la Documentation ;

- Cellule des Affaires juridiques ;

- Cellule de l'Informatique ;

- Cellule du Genre et de l'Equité;

- Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

- Direction de l'Enseignement préscolaire ;

- Direction de l'Enseignement élémentaire ;

- Direction de l'Enseignement moyen secondaire général ;

- Direction de l'Alphabétisation et des Langues nationales ;

- Direction des Examens et Concours ;

- Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education ;

- Direction des Constructions scolaires ;