Maroc: L'ouverture d'un Consulat général des Émirats Arabes Unis à Laâyoune, la plus haute expression de la marocanité du Sahara (Site émirati)

Abu Dhabi — L'ouverture d'un Consulat général des Emirats Arabes Unis (EAU) à Laâyoune est "la plus haute expression de reconnaissance de la marocanité du Sahara", a indiqué vendredi le site d'informations électronique émirati "Al-ain.com".

L'ouverture d'un Consulat des Émirats Arabes Unis dans cette ville marocaine "est la plus haute expression de la reconnaissance du Sahara marocain, une décision qui revêt inéluctablement des dimensions politiques, juridiques et en termes d'investissement", écrit la journaliste Mona Al-Raisi dans un article intitulé "Laâyoune s'attache à sa marocanité".

Les relations maroco-émiraties "traversent une phase très importante dans le sillage d'une coopération bilatérale approfondie dans des domaines d'intérêt commun, particulièrement avec l'ouverture du Consulat des Émirats Arabes Unis à Laayoune, dans le Sud du Maroc, ce qui n'est pas surprenant, vu que les dirigeants des deux pays entretiennent d'anciennes relations d'amitié depuis l'ère des fondateurs en 1971", soutient-elle.

Après avoir évoqué la proposition marocaine d'autonomie dans les provinces du Sud du Royaume, qui a reçu un soutien international, le média émirati a souligné que la décision "sage" des EAU est venue "soutenir cette proposition, joignant ainsi leur voix aux pays qui appuient cette solution appropriée et réaliste et à la voix de la raison incarnée par le Maroc et sa diplomatie qui sert la vision de l'intégrité territoriale du Royaume.

Ainsi, fait constater le portail, les EAU est le premier pays du Golfe qui a ouvert un Consulat dans cette ville marocaine, emboitant de la sorte le pas à plusieurs pays africains et demeurant fidèle à son approche immuable dans le soutien des causes justes et à son penchant permanent pour une solution politique négociée et conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, publiées en 2007.

L'auteure de l'article a noté que cette décision, "qui soutient les décisions souveraines du Royaume, a également un impact positif pour les deux pays sur le plan économique». Outre le fait que les investissements et les financements émiratis au Maroc occupent la première place dans le monde arabe, les EAU sont devenus le premier investisseur étranger sur le marché boursier marocain avec environ 88,9 milliards de dirhams, soit une augmentation de 1,6%, a-t-elle expliqué.

Elle a également souligné que les investissements émiratis représentent une part de 47% du total des investissements étrangers dans les actions marocaines cotées en bourse.

Les EAU constituent le premier investisseur arabe au Maroc, avec des investissements de 15 milliards de dollars, à travers 20 institutions et entreprises opérant dans divers secteurs tels que l'immobilier, le tourisme, l'agriculture, l'industrie et la santé, a poursuivi Mme Al-Raisi.

Elle a estimé ainsi que ces indicateurs ouvrent la voie aux hommes d'affaires pour investir en particulier dans la ville marocaine de Laâyoune, qui allie l'esprit bédouin et le caractère urbain, comme elle dispose d'un marché prometteur pour le tourisme dans le désert avec la présence de grands hôtels et de marchés riches en produits locaux, outre ses importantes ressources minérales et minières.

Le portail a conclu en assurant qu'"avec cette importante démarche diplomatique émiratie en ouvrant un Consulat général dans cette ville marocaine, la lueur d'espoir sera encore plus grande en motivant d'autres pays arabes et du Golfe à soutenir l'approche marocaine et à lui faire gagner une reconnaissance internationale encore plus grande, écrivant de la sorte un nouveau chapitre de victoire pour des causes justes".