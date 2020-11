Maroc: Trois questions au délégué provincial de la pêche maritime à Al Hoceima

interview

Al Hoceima — Le délégué provincial de la pêche maritime à Al Hoceima, Abdelmalek El Haouari, s'arrête, dans un entretien accordé à la MAP, sur la situation du secteur de la pêche maritime au sein de la province dans le contexte de la pandémie du coronavirus, les mesures prises pour limiter l'impact de la pandémie sur le secteur, ainsi que sur les projets d'aquaculture prévus au niveau de cette circonscription maritime.

1- Quelles sont les mesures prises pour lutter contre l'impact de la pandémie du coronavirus sur le secteur de la pêche maritime à Al Hoceima ?

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, la délégation de la pêche maritime à Al Hoceima a pris plusieurs mesures pour contenir la propagation du virus parmi les gens de mer travaillant dans la circonscription maritime d'Al Hoceima.

Il s'agit notamment de l'organisation de campagnes de sensibilisation à la lutte contre la propagation du virus au profit des gens de mer et des propriétaires de bateaux de pêche, qui ont été supervisées par la division des gens de mer de la délégation, en partenariat avec la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée.

Un guide sur les mesures de sécurité et de prévention pour faire face à la pandémie du Covid-19 a également été distribué aux gens de mer. Il comprend les mesures de prévention contre la propagation du virus, les conditions d'hygiène à bord des bateaux de pêche et les procédures de déplacement des gens de mer et des bateaux de pêche d'un port à l'autre.

Nous saluons, dans ce sens, l'engagement de tous les travailleurs du secteur vis-à-vis des mesures préventives nécessaires adoptées, telles que le port de masques de protection et le respect de la distance de sécurité et des conditions d'hygiène nécessaires.

Depuis le début de la propagation de la pandémie, une vaste opération de désinfection a été menée en partenariat avec la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée au niveau de l'ensemble des bateaux de pêche situés dans le port d'Al Hoceima, et ce dans le cadre des efforts déployés pour mettre en oeuvre les mesures préventives visant à contrer la propagation du Covid-19.

En outre, les analyses médicales nécessaires ont été effectuées au profit des gens de mer et des travailleurs du secteur de la pêche maritime, en partenariat avec la préfecture de la province d'Al Hoceima et la délégation provinciale du ministère de la Santé, dont ont bénéficié plus de 1.600 marins.

2- Que pouvez-vous dire au sujet de la fréquence de l'activité au niveau du secteur dans le contexte de la pandémie, et son impact sur l'approvisionnement régulier du marché ?

Le secteur de la pêche maritime dans la province continue de fonctionner à un rythme normal et régulier, dans le strict respect des mesures préventives mises en place par les autorités compétentes compte tenu de la propagation de la pandémie.

Aucune interruption ou baisse du rythme d'activité n'ont été enregistrées au niveau du secteur, qui s'est mobilisé et a été fortement impliqué depuis le début de la pandémie du coronavirus, et ce afin d'assurer l'approvisionnement régulier du marché en poisson, répondre à la demande croissante en poisson et maintenir les emplois du secteur.

Malgré les circonstances particulières que traverse le Royaume à cause de la pandémie, la quantité de poisson pêché à Al Hoceima n'a pas été affectée. L'approvisionnement du marché en poisson s'est poursuivi dans des conditions normales et en quantités abondantes et suffisantes.

3- La circonscription maritime d'Al Hoceima compte plusieurs projets d'aquaculture prometteurs. Quelle est l'importance de ces projets?

Pour le secteur de l'aquaculture, cinq projets seront mis en œuvre au niveau de la circonscription maritime d'Al Hoceima, dont deux seront dédiés à des entreprises spécialisées dans l'aquaculture, tandis que les trois autres projets de développement seront consacrés à des jeunes entrepreneurs de la province.

S'agissant des trois projets destinés aux jeunes entrepreneurs, qui seront réalisés avec le financement du département de la pêche maritime, un marché a été conclu à cet égard entre la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée et deux entreprises spécialisées en mariculture, et ce afin d'équiper et de mettre en place lesdits projets.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la stratégie mise en place par la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée visant à intégrer les petits investisseurs et les pêcheurs traditionnels dans le secteur de l'aquaculture, conformément au programme national de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture (ANDA) et les efforts du département de la pêche maritime à travers le plan Halieutis.

Ces projets de développement contribueront, sans nul doute, à la création de nombreux emplois permanents au profit des jeunes de la province d'Al Hoceima, ainsi qu'une dynamique économique exceptionnelle au niveau de la province.