Maroc: Casablanca - Un officier contraint de faire usage de son arme de service pour interpeller trois individus

Rabat — Un officier de la police exerçant dans l'arrondissement de Lahraouyine relevant du district de sûreté Moulay Rachid à Casablanca a été contraint, vendredi matin, d'utiliser son arme de service lors d'une intervention sécuritaire visant à interpeller trois individus, âgés de 19 à 59 ans, qui font l'objet de plusieurs mandats de recherche au niveau national pour leur implication présumée dans des affaires de trafic de drogue et de colle utilisée comme drogue, et ce après avoir exposé les éléments de la police à une agression sérieuse et dangereuse à l'aide de l'arme blanche.

Les éléments de la police avaient interpellé un individu sous forte emprise de drogue avant d'appréhender un trafiquant dans l'enceinte de la résidence Idmaj dans le quartier Moulay Rachid, en possession de 44 boites de tubes de colle utilisée comme drogue, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que le mis en cause a opposé, en compagnie de son épouse et d'un complice, une résistance farouche à l'aide de l'arme blanche.

L'officier a été contraint d'utiliser son arme de service, après que le suspect a tenté de poignarder un inspecteur de police, tirant deux balles qui ont atteint le suspect au niveau de ses membres inférieurs, poursuit la même source.

Cette intervention a permis de neutraliser le danger avant de transférer le mis en cause blessé à l'hôpital afin de bénéficier des soins nécessaires, en attendant d'ouvrir l'enquête avec lui et avec les autres prévenus, placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.