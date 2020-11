Madagascar: Musique - Olombelo Ricky envoûte avec « Ao tsara »

Ayant conquis le coeur du public depuis plus de quatre décennies maintenant, Olombelo Ricky nous revient avec un nouvel album en hommage à la musique.

TOUJOURS aussi poétique, invitant continuellement le public à s'imprégner de cet univers musical propre à lui-même. C'est un nouvel album qui respire bon la fraîcheur des contrées malgaches, le tout sublimé par son écriture lyrique que l'illustre Olombelo Ricky vient de sortir. Sobrement intitulé « Ao tsara », ce nouvel opus confirme l'éternelle passion que l'auteur, compositeur, ainsi que musicien émérite possède et le pousse à perpétuellement créer pour enchanter toutes les générations. Qu'on se le dise donc, avec plus de quarante ans de carrière au compteur, Olombelo Ricky brille toujours autant par son dynamisme, même si la production de ce nouvel album s'est affirmé comme un travail de dur labeur pour lui. « L'idée de cet album, je l'ai en tête depuis huit ans maintenant, mais ce n'est qu'en 2016 que j'ai vraiment commencé à me lancer pleinement dans sa réalisation. Il faut dire que j'ai eu du mal à en être satisfait au départ, mais il me tenait vraiment à cœur de donner le meilleur de moi-même pour ce projet et nous y sommes enfin » affirme Olombelo Ricky. Avec « Ao tsara », il renoue avec ses inconditionnels, conquiert comme il sait si bien le faire le jeune public.

« Honneur aux étoiles éternelles »

De plus d'une vingtaine de nouvelles chansons composées dans ses calepins, il n'en a retenu qu'une quinzaine dont il en sentait le plein potentiel. Sauf qu' étant l'humble perfectionniste qu'il est, Olombelo Ricky n'en garda finalement plus que neuf pour composer son nouvel album. « Rassurez-vous, ces autres chansons là je les garde jalousement de mon côté, elles sont parfaites, mais celles que vous aurez le plaisir d'entendre dans cet album le sont encore plus à mon sens » confie l'artiste. Une perle musicale à acquérir donc pour étoffer la collection de près d'une quinzaine d'albums d'Olombelo Ricky qui orne votre ludothèque, « Ao tsara » sonne comme un grand cru de sa part. Parmi les neuf chansons qui le composent, le titre « Domboy ny aponga » attire notre attention, un titre inédit de sa part avec lequel il tient à honorer la mémoire de ses illustres pairs partis trop tôt enivrer un monde meilleur de leur talent. De Tôty à Panah en passant par Regis Gizavo, Jean Emilien, Bakomanga et tant d'autres, il les rend hommage aux rythmes de ses percussions.

Ceci-dit, chacune des chansons qui composent cet album ne sont pas en reste, brillant notamment par les collaborations qu'Olombelo Ricky y met à l'honneur. Il souligne « Il m'a fallu passer par trois studios différents pour donner vie à cet album. Chez Daddy Miandrisoa Studio, puis chez Jahleky et enfin au sein du Vazimba Mpanazary, de même je me suis plus à rassembler plusieurs talents autour de ce projet ». Outre « Ao tsara » l'intitulé de l'album, on retrouve aussi « Vinany » avec ses protégées Rosah et Erica aux chants, ainsi que Rakoto Frah Junior à la flûte, « Domboy ny aponga » donc, mais aussi « Averiko », « Masoandro mody » et « Manankasy ».