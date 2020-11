Madagascar: Rovan'Antananarivo - Que la fête commence

Le couronnement du dais royal a retrouvé sa place au Rovan'Antananarivo restauré. Tout le rituel a été respecté.

Aujourd'hui est un grand jour pour l'histoire du pays. Il y a vingt-cinq ans, des mains criminelles ont mis le feu au palais de la Reine ou Rovan'Antananarivo.

L'impensable était une réalité insoutenable pour la majorité de la population. Le feu a mis plusieurs jours pour s'éteindre complètement. Les larmes ont mis plusieurs années pour sécher. Il y a de quoi face à un insupportable déchirement.

On a perdu l'indépendance et la souveraineté avec la colonisation, on a perdu l'identité, la dignité , avec l'incendie du Rova. La population était abattue dépossédée de ce qui lui restait de fierté.

Un quart de siècle après, l'impensable secoue de nouveau la population. Depuis quelques jours, les lumières du palais illuminent les hauteurs de la ville. Le Rovan' Antananarivo renaît de ses cendres, la copie est bien meilleure que l'original.

Quand le président de la République Andry Rajoe- lina avait fait le pari de finir les travaux de restauration du Rova avant le 26 juin de cette année, certains l'avaient pris pour un fanfaron. Certes, la Covid-19 a perturbé le timing mais l'essentiel est que le pari a été tenu.

Carbonisés

Les meubles de musée du Rovan'Antananarivo ont été presque tous carbonisés lors du tragique incendie, mais quelques pièces ont eu la chance de se trouver ailleurs depuis le début de la colonisation. C'est le cas entre autres du couronnement du dais royal pris comme « butin de guerre » et exposé dans un musée en France depuis 123 ans.

Ce n'est qu'hier qu'il a retrouvé sa « terre natale ». Un retour accueilli dans la dignité par la population malgré le siècle qui sépare le présent du passé. Une foule assez nombreuse a salué le passage du « Tataromobile » d'Ivato à Andohalo en passant par Ankorondrano, Antanimena, Analakely, et Ambohijatovo.

C'est dire l'attachement des citoyens à leur souveraineté, à leur histoire. C'est tout cela que représente le couronnement du dais royal. « Nous comprenons aussi,la dimension particulière de cet élément du dais de la reine Ranavalona III pour l'histoire de Madagascar et de sa relation avec la France », devait déclarer l'ambassadeur de France Christophe Bouchard qui a remis cette pièce décorative à Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, ministre de la Communication et de laculture à Ivato.

Un début de la normalisation des relations francomalgaches et du contentieux colonial. L'ambassadeur français a repris un passage du discours du président Jacques Chirac lors de sa visite à Madagascar en 2005. « Nous ressentons ce désir profond que nous avons, malgaches et français, de vivre en paix avec le passé, poursuivons car, il est nécessaire, un travail de mémoire qui retracent les faits et qui puissent apaiser les cœurs ».

Le ministre de la Communication et de la culture a révélé qu'il a fallu négocié dur pour arriver à ce résultat. D'autres éléments illustrant la souveraineté nationale et faisant partie du patrimoine seront également rapatriés toujours selon la ministre.

La restitution du couronnement du dais royal concerne directement les descendants des reines et des rois représentés hier par la princesse Fenosoa Harivola Ralandison très touchée par l'initiative de l'État. « C'est la première fois que des dirigeants pensent à nous, à restaurer notre souveraineté, à nos valeurs. J'en suis profondément reconnaissante. » a-telle affirmé.

La remise à sa place du couronnement du dais royal a l'intérieur du Rovan' Antananarivo a terminé la journée. La fête peut ainsi commencer aujourd'hui avec l'inauguration du Rova restauré par le président de la République.