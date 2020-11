Madagascar: Evénement - Un salon de l'Habitat sous haute sécurité

La sécurité sanitaire est soulignée par les organisateurs du prochain Salon international de l'Habitat, qui se tiendra du 19 au 22 novembre prochain au Forello Expo Tanjombato.

La 22eme édition misera sur la notion de bâtir, de construire et de reconstruire le pays. « Les nouvelles villes en perspectives, des concepts novateurs de logements sociaux, des stades et aéroports aux quatre coins de l'île, en projet de futures zones d'émergence,... tel est le tableau des chantiers à venir » explique le communiqué de l'agence Première Ligne, organisatrice de l'événement.

Le Salon international de l'Habitat fera démarquer la filière construction et son rôle dans le développement urbain, et « un urbanisme efficient et utile ». Le salon mettra au devant de la scène les acteurs de la filière BTP. Le vice-ministre en charge des Villes nouvelles et de l'habitat honorera de sa présence le salon et sera « un acteur dynamique » de cette mobilisation. Un dispositif « draconien » accompagnera cette édition pour une sécurité sanitaire maximale. « brigade sanitaire »: le respect des gestes barrières et de la distanciation physique pour 5m2 dans le local de 12 000m2.