Congo-Brazzaville: Lutte contre les érosions - Les jeunes de Talangaï encouragés à planter le vétiver

Le premier secrétaire de la Force montante congolaise (FMC), Vadim Mvouba, a mobilisé les jeunes de Talangai, sixième arrondissement de Brazzaville, et ceux de cette organisation, pour planter le vétiver au quartier Ngamakosso afin de lutter contre les effets du réchauffement climatique et ralentir l'avancée des érosions.

Cette opération de planting du vétiver, a indiqué le premier secrétaire de la FMC, vise à lutter contre le risque d'aggravation des érosions et des glissements de terrain, que connaît le sixième arrondissement de Brazzaville. Le vétiver, une plante aux tiges fortes, droites, serrées et nombreuses, pousse très rapidement et a une capacité de verdure dense. Il permet de lutter contre l'érosion des sols et de stabiliser les talus routiers. Disposée en plants serrés, cette plante donne naissance à des haies denses qui réduisent la vitesse de l'eau sur la surface du sol et favorisent son infiltration.

Cette initiative a été saluée par plusieurs organisations de la société civile, comme Allianceclimat, les amis des Enfants et SOS-Talas basées dans le sixième arrondissement et œuvrant pour la protection de l'environnement.

Vadim Mvouba a rappelé que le président du comité central a appris beaucoup aux membres de la FMC. « La nature est un organisme intelligent qui se charge elle-même de châtier quiconque ne respecte pas ces lois », a-t-il indiqué, avant d'ajouter : « qu'il est capital de protéger l'environnement et d'être à son chevet. Que la solidarité mise au cœur d'une communauté permet à cette dernière et aux éléments qui la composent de faire la plus belle expérience, mais surtout de faire face aux difficultés quotidiennes ».