Congo-Brazzaville: Live Report - Les MC's de la Capitale, cocktail de rap, de jazz et de rumba !

En ce dernier jour d'octobre, Ame de Chacal et Demi-Lune ont donné le coup d'envoi à la carrière scénique des MC's de la Capitale à l'IFC de Pointe Noire. Vous avez aimé ? Nous aussi. Live report !

Un bon tiers de hip-hop, un autre de jazz, un dernier tiers de rumba, secouez bien fort, servez frais avec un zeste d'humour et laissez vous emporter par les MC's de la Capitale, une formation ponténégrine qui inaugurait sur scène son répertoire après la sortie, il y a deux mois, de leur single rendant hommage aux Bantous de la capitale.

Entre rap et clin d'œil appuyé au célèbre hit « Comité Ya Bantou », Ame de Chacal et Demi-Lune, leaders de cette nouvelle formation, avaient affiché tant de promesses dans ce single que le public, venu assister à ce concert privé à l'Institut Français de Pointe-Noire, était aussi curieux qu'impatient de goûter à ce subtil cocktail entre musiques d'hier et d'aujourd'hui. Autant l'avouer de suite, le live des MC's de la Capitale aura été tonique et rafraichissant avec notamment cet autre clin d'œil, celui-là adressé à Quentin Moyascko, celui que l'on appelle « Le grand Moise » d'Extra Musica, et ça groove formidablement !

Si l'on ressent que les titres ne sont pas encore totalement maitrisés, tant pour la musique que pour les lyrics lus parfois sur un pupitre, il se dégage du show une sorte de matière brute du plus bel effet où humour et improvisation auront volé remarquablement au secours de cette formation au concept original. Pour ce « Live » en rodage sur les planches de la salle Tchicaya U Tam'si, ni platine, ni Mp3, encore moins d'auto-tune, mais un véritable back band où batterie, piano, guitare électrique et saxophone, sans oublier les chœurs remarquables d'Andrache, également aux percussions, auront offert une toute autre musicalité que celle que l'on prête usuellement au rap.

Dans ce métissage musical, les 2 MC's auront également fait passer des messages à fort contenu social, évoquant l'immigration clandestine ou la violence domestique à l'image de la chanson « Femmes battues » annoncée comme le prochain single. Dans l'intermède, le jeune rappeur Jénucid, venu en guest et débarqué de Johannesburg, aura participé à mettre le feu au premier concert des MCs de la Capitale. Rappelant pour finir que la scène hip- hop est aussi celle du street rap, la soirée se sera conclue par un open mic où Big Floc Craft se sera notamment illustré. Au final, une soirée très réussie qui nous dit que le spectacle vivant, abandonné en ces temps de crise sanitaire, sort grand vainqueur contre le mutisme des plus hautes autorités culturelles en la matière.