Togo: Le mis en cause dément - CEG Houndjoé-déké n'est pas Cours Lumière !

Un emprunt n'est pas un don, c'est en résumé ce que l'on peut comprendre du démenti apporté par Agossa Agbassou dans deux audios parvenus à notre rédaction portant sur cette affaire qui fait beaucoup jaser depuis hier dans les médias et sur la toile et portant sur le retrait d'un don en table-bancs qu'il aurait fait au CEG Houndjoé-déké dans Afagnan.

Selon le concerné, qui fut présenté comme l'auteur du don et qui aurait retiré ce don après, il ne s'agissait en aucun moment d'un don fait pour quelque campagne électorale que ce soit mais d'un emprunt qu'il a fait au CEG de la localité qui fut ravagée par un incendie.

Et donc il était convenu de ce qu'il mette à disposition ces table-bancs appartenant à son établissement à Lomé « Cours Lumière », pour soulager un moment ses jeunes frères et sœurs et enfants, le temps que la communauté s'organise pour commander et fabriquer des bancs.

Et donc d'un emprunt. Et donc c'est pour besoin au niveau de Cours Lumière qu'il a été mis fin à l'emprunt en question et non pour quelque question de vote ou pas vote.

