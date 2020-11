Afrique: CAN 2021-Gabon - La présence de trois intrus dans la délégation officielle créé la polémique

Ils étaient absents lors du dernier rassemblement des Panthères du Gabon, notamment à l'occasion du match amical contre le Bénin (2-0). Mais cette fois, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina seront bien présents avec le Gabon pour la double confrontation contre la Gambie les 13 et 16 novembre en éliminatoires de la CAN 2021. Sauf que leur présence commence déjà à poser problème.

En effet, à en croire Football 365, un ordre de mission de la Fédération gabonais ayant fuité sur les réseaux sociaux indique que dans la délégation officielle des Panthères, se trouve Willy Aubameyang, Catalina Aubameyang et Kevin Lemina, des frères des deux stars d'Arsenal et de Fulham. Ces derniers sont également pris en charge par le ministère des Sports et donc le contribuable gabonais. Ce qui suscite des polémiques.

Nos confrères ajoutent que ni la Fégafoot ni les membres du staff n'ont été mis au courant de la présence de ces trois personnes dans la délégation. Pire, le fait qu'ils y soient en ce moment de Covid-19 ne plait pas beaucoup au sélectionneur, Patrice Neveu.

Reste à savoir si cette situation est de nature à permettre aux Panthères de préparer les deux matchs dans la quiétude.