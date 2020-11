Cote d'Ivoire: Arsenal - Ce que Mikel Arteta attend de Nicolas Pépé

Auteur d'un but et d'une passe décisive jeudi en Ligue Europa contre Molde (4-1), Nicolas Pépé a fait un bon match avec Arsenal. Toutefois, l'ailier ivoirien, recruté 80 millions d'euros l'été 2019, n'a toujours pas véritablement démontré de quoi il est capable sous le maillot des Gunners, se contentant de briller par intermittence. Naturellement, son entraîneur attend encore plus de lui pour lui faire totalement confiance.

« Il lui faut plus de régularité pendant 90 minutes à chaque match. Il doit essayer de faire la différence à chaque fois qu'il se trouve sur le terrain, encore et toujours plus », a fait savoir Mikel Arteta en conférence de presse d'après le match de jeudi soir.

« Nous devons avoir des attentes encore plus élevées en ce moment. Aujourd'hui, il a inscrit un très beau but et il a délivré une autre passe décisive. Je pense qu'il peut en faire beaucoup plus, mais il est sur la bonne voie », a ajouté le technicien espagnol.

Cette saison, Nicolas Pépé est apparu à six reprises en Premier League avec Arsenal.