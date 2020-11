Algérie: Un Algérien élu membre du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires de l'ONU

NEW YORK (Nations unies) - Le diplomate algérien Nabil Kalkoul a été élu en qualité de membre du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour un mandat de trois années à compter du 1er janvier 2021.

Organe subsidiaire de l'Assemblée générale, le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires est composé de vingt et un (21) experts indépendants nommés à titre personnel pour une période de trois ans et joue un rôle important dans la conception des politiques budgétaires de l'ONU.

L'élection unanime de ce diplomate algérien a été précédée par l'endossement de sa candidature par une décision du Sommet de l'Union africaine en février 2020 et de celle du Conseil des ministres arabes en septembre 2019.

Cette élection couronne également les efforts consentis par l'Algérie visant à assurer une représentation adéquate de ses ressortissants dans les organisations régionales et internationales.

A travers sa participation dans le processus décisionnel de cet important organe de l'ONU, l'Algérie œuvrera en faveur d'une gestion transparente et efficace de l'administration, des finances et des ressources humaines de l'ONU et contribuera, ainsi, à la promotion du multilatéralisme au sein de l'Organisation.