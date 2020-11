Cote d'Ivoire: Encadrement technique - Tizié à la place de Copa Barry dans le staff technique

Au cours de la conférence de présentation de son groupe contre Madagascar, le sélectionneur national a dévoilé son staff technique. Un encadrement qui enregistre l'arrivée de Jean Jacques Tizié à la place de Copa Barry qui avait été coopté par Patrice Beaumelle.

Très engagé dans les débats sur l'élection à la présidence de la Fif, Copa Barry a proposé sa démission au coach des Éléphants qui l'a acceptée. « Lorsque je suis arrivé, il fallait choisir un staff ; j'avais décidé de m'attacher les services de Copa Barry avec qui nous avons commencé la mission... J'avais rencontré Jean Jacques Tizié puisque je vis à Abidjan et nous avons effectué de nombreuses réunions avec la Dtn. Tizié travaille non seulement avec la Dtn mais aussi avec les Éléphants. Même quand Copa Barry était entraîneur adjoint des gardiens de but dans mon staff, j'ai dit à Tizié que je souhaitais m'attacher ses services sur des préparations longues. Quand Copa a rendu sa démission, Tizié est venu avec nous et a été très bien accueilli », a expliqué Patrice Beaumelle.

Outre Jean Jacques Tizié qui est l'entraîneur des gardiens, le staff de Patrice Beaumelle est composé de Gilles Morisseau (coach adjoint principal) qui était de l'aventure 2014-2015 avec les Éléphants. Il est également entraîneur des gardiens et a une grosse expertise et expérience du rôle d'adjoint. Il était notamment avec Bruno Metsu, l'ancien sélectionneur du Sénégal.

L'Italien Antonio Bovenzi, lui, est le préparateur physique. Il a travaillé dans les plus grands clubs en Italie et également avec Bruno Metsu. Il y a Arnaud Siminski qui s'occupe de l'analyse de la performance Gps mais aussi des drones. Et enfin Olivier Cavallès, analyste vidéo.