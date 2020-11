Cote d'Ivoire: Arsenal - Nicolas Pépé reçoit un message fort de son entraîneur

Auteur d'un but et d'une passe décisive contre Molde, lors de la 3e journée de la phase de groupes de l'Europa league, Nicolas Pépé a marqué des points auprès de son entraîneur et dans la concurrence qu'il livre avec le Brésilien Willian. Après la rencontre, l'entraîneur d'Arsenal n'a pas laissé échapper l'occasion de remotiver son attaquant ivoirien en lui demandant de faire davantage.

«Il lui faut plus de régularité pendant 90 minutes à chaque match. Il doit essayer de faire la différence chaque fois qu'il se trouve sur le terrain, encore et toujours plus. (...) Nous devons avoir des attentes encore plus élevées en ce moment. Aujourd'hui, il a inscrit un très beau but et a délivré une autre passe décisive. Je pense qu'il peut en faire beaucoup plus, il est sur la bonne voie », a estimé le coach des Gunners en conférence de presse après la rencontre.

Recruté pour 80 millions d'euros (52,4 milliards de FCfa) en été 2019, Nicolas Pépé (25 ans, 6 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) n'a toujours pas montré son potentiel avec Arsenal. L'Ivoirien brille par intermittence. Cette saison, il doit faire face à la concurrence avec le Brésilien Willian venu de Chelsea. La saison dernière, l'international ivoirien avait inscrit 5 buts en 31 matches avec le club londonien.